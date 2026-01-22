¿Es legal que te multen por cruzar el semáforo en amarillo?

Expertos en tránsito urbano explicaron esta duda que no es nueva, y que genera mucha confusión en los automovilistas. Esto dice la ley.

Al conducir por la ciudad, la luz amarilla del semáforo suele generar incertidumbre, ya que su interpretación práctica puede variar según la situación y la forma en que el conductor actúe en el cruce. La pregunta de muchos automovilistas es si se puede multar por cruzar con el auto en esa situación. ¿Qué dice la Ley de Tránsito?

Frenar o avanzar es una decisión que se toma en segundos y que según cómo se ejecute, puede evitar o generar una multa por infracción de tránsito.

La confusión no es nueva y tiene que ver con la interpretación que muchos conductores hacen del amarillo. Sin embargo, la normativa es clara. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que la luz amarilla no habilita a acelerar, sino que cumple una función preventiva. La normativa indica que su función es advertir el cambio de señal.

Semáforo. Senda peatonal

Así lo explicó Pablo Martínez Carignano, especialista en Seguridad Vial y exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): "El amarillo no es una invitación a apurar el paso, sino una advertencia de que el semáforo está a punto de ponerse en rojo".

¿Me pueden multar por cruzar con el auto en luz amarilla?

Desde el punto de vista legal, la luz amarilla indica precaución. Señala que el verde finalizó y que el rojo es inminente. La infracción, aclaran los especialistas, no se configura por pasar en amarillo. La multa se aplica únicamente cuando el vehículo ingresa a la intersección con el semáforo ya en rojo.

La clave está en el momento en que el auto cruza la línea de detención, ubicada antes de la senda peatonal. "Si esa línea se cruza con el rojo encendido, hay infracción. Si se cruza con amarillo, no corresponde multa", remarcó Martínez Carignano.

Incluso si el semáforo cambia a rojo cuando el vehículo ya está atravesando el cruce, no se considera violación de la luz roja.

luz amarilla semaforo

Alejandro González, director de la ONG Creando Conciencia, coincide en que el amarillo funciona como un límite y no como un permiso. "La ley contempla que se puede cruzar en amarillo siempre que el cruce se inicie con esa luz. En la práctica, esto depende del flujo vehicular y de la velocidad, que en calles semaforizadas no debe superar los 40 km/h".

Desde el sector que agrupa a las empresas de control de infracciones también aportan precisiones. Facundo Jaime, abogado y vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), explica que para que exista una multa por cruce en rojo deben cumplirse dos condiciones: que el inicio del cruce ocurra con la luz roja ya encendida y que el vehículo atraviese completamente la intersección en rojo. "Si el auto comenzó a pasar con amarillo y la luz cambia cuando ya está avanzado, no hay infracción", aclara.

Qué otras infracciones pueden darse en un semáforo

Aunque no haya multa por pasar en amarillo, sí pueden existir otras faltas asociadas. Por ejemplo, si un conductor cruza en amarillo pero queda detenido en medio de la bocacalle por el tránsito, puede ser sancionado por obstrucción de la intersección. También es infracción invadir la senda peatonal si el semáforo cambia a rojo y el vehículo queda detenido sobre ella.

Semáforo.

En cuanto a los controles, Jaime advierte sobre el uso de sistemas de videoanalítica e inteligencia artificial para detectar infracciones. Según su visión, las multas válidas son aquellas constatadas en el lugar, con cámaras que registran la infracción en tiempo real y agregan datos como hora, fecha y ubicación mediante marcas de agua originales del dispositivo.