Escándalo en Diputados: Silvia Lospennato y Vanesa Siley a los gritos "¡Callate la boca!"

Silvia Lospennato y Vanesa Siley a los gritos por el "uso de la palabra"

“¡No me corte la palabra, presidenta! ¡No me corte la palabra! ¡Está muy equivocada!”, vociferó desde lo lejos Siley. “Pero usted me la ofreció”, repitió la legisladora del Pro una y otra vez. A medida que pasaban los segundos, la discusión no solo fue elevando su agresividad, sino que ambas legisladoras subieron asimismo el tono de voz. “¿Qué pasó? ¿Usted se arrepintió de lo que dijo? Me acaba de decir, ‘quiere hacer uso de la palabra, la radio que usted tiene’. Le dije que sí. Listo”, gritó Lospennato.

“Mire, diputada Siley. Usted me acaba de... Supongo que me estaba chicaneando. Pero como yo interpreté que me lo estaba diciendo en serio, le vuelvo a responder. Sí, quiero hacer uso de la palabra”, sentenció la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales. Mientras hablaba, Siley también insistía con los mismos reclamos: aseguraba a Lospennato que no podía cortarle el micrófono y que se estaba comportando de forma “patética”. Con una actitud un tanto más altiva, la diputada del Pro entonces respondió: “Sí. Sí puedo. Sí puedo cortarte el micrófono. Sí puedo. Sí puedo”.

Diputada Silvia Lospennato.jpg Diputada Silvia Lospennato.

“Mire, diputada Siley. ¿Usted se cree que puede chicanear sin consecuencias? No, no se chicanea sin consecuencias”, le advirtió a continuación. Y se prestó a imitar a las palabras de Siley con tono burlesco: “Usted me dijo si quería hacer uso de la palabra. ¿Quiere usar la radio? Sí, quiero hacer uso de la palabra”. La parodia cosechó aplausos entre los legisladores y provocó la risa de Vidal. “Deje de hacer show, deje de hacer burla”, le pidió entonces la diputada de UxP.

Mientras el cruce de palabras continuaba, de fondo, podía escucharse a Cecilia Moreau (UxP), que aprovechó para lanzar un dardo contra la legisladora del Pro y pedirle: “Anótese en la lista presidenta si quiere hacer uso de la palabra”.

“Usted está demostrando todo lo contrario a lo que demostró en la primera comisión. Patético el rol llevando adelante. Usted está haciendo abuso de autoridad. Habría que denunciarla, acusó la legisladora de UxP. “Muy bien. Muy bien diputada Siley. Muy bien. Usted se cree que se puede burlar de la gente y no tener consecuencias. Probablemente no me estaba dando una interrupción. Se estaba burlando de mí. Y yo aproveché su burla para hacer uso de la palabra. Sí está en el uso de la palabra, entonces diga que me estaba chicaneando, que no me había cedido la palabra. Le devuelvo el uso de la palabra”, cerró Lospennato.

“¡Déjense de joder! Esto es muy serio”, gritó Vanina Baisi (Frente de Izquierda-Unidad) sobre el final del tenso intercambio.

Nuevamente, tras dos minutos de debate incesante, Lospennato encendió el micrófono de Siley y la legisladora planteó: “Presidenta, a usted le puede molestar lo que yo digo. Que usted está incumpliendo el reglamento...”. Para la sorpresa de la bancada peronista, podía seguirse escuchando la voz de la titular de una de las dos comisiones presentes, que tenía problemas para silenciar su propio micrófono. “¡Callate la boca, che!”, coronó Martín Soria (UxP). Finalmente, Siley pudo hablar por un tiempo total de seis minutos e hizo reproches contra los descargos de diputados que visitaron a Astiz y otros represores en Ezeiza.