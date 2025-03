Lo que muestran las imágenes

Las imágenes, obtenidas en exclusiva por el diario Clarín, muestran a Facundo Manes conversando con una periodista cuando Caputo se acerca visiblemente ofuscado. Según testigos y registros de video, el asesor presidencial casi apoya su frente contra la del diputado, en un gesto desafiante.

Escándalo en el Congreso: nuevas imágenes muestran el enfrentamiento entre Santiago Caputo y Facundo Manes Video de las cámaras de seguridad al que tuvo acceso exclusivo Clarín.

Si bien no se observan golpes directos, como había denunciado Manes, sí se advierte que Caputo le da dos palmadas en el pecho antes de alejarse. Además, en la secuencia aparece el youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, más conocido como "Fran Fijap", quien bloquea el paso de Manes e incluso tapa una de las cámaras que registraban la escena.

Uno de los momentos más polémicos de la discusión es cuando Caputo le dice a Manes: "Vos me vas a conocer a mí". Según el diputado radical, esta frase fue acompañada de amenazas en las que el asesor de Milei habría advertido que utilizaría en su contra "todo el aparato del Estado y la SIDE". No obstante, las imágenes no cuentan con sonido, por lo que esta afirmación no pudo ser corroborada.

La respuesta del oficialismo y la difusión de un nuevo video

El escándalo escaló aún más este domingo cuando el cineasta y funcionario de Presidencia Santiago Oría publicó otro video en su cuenta de X (ex Twitter), con una nueva perspectiva del incidente. En esta grabación se observa a Caputo bajando una escalera y señalando hacia un pasillo, segundos antes de encontrarse con Manes.

Embed Y quién la inició?

Periodista que pertenece al Grupo Clarín que está muy caliente porque no se puede quedar con el monopolio de las telecomunicaciones.

ESTO SE LLAMA VUELTO...

Por suerte las redes los desnuda.



PD: ahora los mercenarios hablan del supuesto diálogo amenazante... https://t.co/c9CJvUkPRu — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

Según Oría, las imágenes desmienten la versión del diputado radical y "queda clarísimo" que Caputo no lo fue a buscar, sino que Manes lo esperaba a la salida. El propio presidente Javier Milei compartió el posteo en sus redes sociales y vinculó al Grupo Clarín con el episodio, aunque sin dar nombres específicos.

Sin embargo, para otros usuarios en redes sociales, este nuevo video refuerza la idea de que fue Caputo quien salió a confrontar a Manes. En este sentido, la discusión sobre la intencionalidad de la pelea y la supuesta agresión sigue abierta.

Por su parte, Manes reafirmó que presentará una denuncia contra Caputo, asegurando que su integridad fue amenazada. La Fiscalía deberá analizar todas las pruebas y testimonios para determinar si hubo delito en la conducta del asesor presidencial.