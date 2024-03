Escándalo de los seguros: habló Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES

El escándalo de los seguros continúa sumando información. Ahora, el ex director ejecutivo de la ANSES Osvaldo Giordano dio a conocer cómo se tomó la decisión que terminó con el acuerdo que tenía el organismo previsional con Nación Seguros, lo que luego derivó en la investigación que involucra al ex presidente Alberto Fernández .

"En un organismo como ANSES, aparecen dificultades, desafíos y complejidades permanentes , sobre todo en el inicio de una gestión. En ese marco, apareció la cuestión de los seguros", sostuvo el ex funcionario nacional.

"La póliza vencía en febrero y teníamos que tomar una decisión. El autoseguro fue lo más rápido y seguro, que nos mostró la brecha del costo del seguro contra el autoseguro", explicó.

Y ahondó: "La brecha era del orden del 40%, una diferencia muy contundente. Ahí se despejó todo y fue más fácil la decisión".

De todos modos, Giordano señaló que desconocía lo que había detrás de la contratación de Nación Seguros: "Al principio no tomamos dimensión de lo que después apareció. Desde ANSES desconocíamos lo que pasaba una vez que la plata entraba a Nación Seguros". E insistió: "No había ningún elemento en ANSES para iniciar la investigación, porque todo pasaba después de que se hacía el pago".

Finalmente, el cordobés también se refirió a su salida de la ANSES, decisión tomada por el presidente Javier Milei luego de que la esposa de Giordano, la diputada nacional Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Ómnibus en la Cámara baja: "Fue un momento muy desagradable, sobre todo para mi pareja, porque no había ninguna justificación. Mi trabajo en ANSES no fue convocado como un acuerdo entre el Gobierno nacional y el peronismo de Córdoba: a mí me convocaron para hacerme cargo de la gestión de ANSES. Por eso fue muy sorpresivo".

"Pedirme la renuncia porque no influí en el voto de un inciso de una ley por parte de mi pareja me parece injustificado", concluyó.

Expectativa por la información hallada en el escándalo de los seguros

Teléfonos, agendas, computadoras y documentación se llevaron los efectivos de la Policía Federal de un grupo de empresarios investigados junto al expresidente Alberto Fernández, en la trama de contratación de seguros durante su gestión que arrojaban millonarias comisiones para los involucrados.

El expresidente Alberto Fernández está más comprometido luego de ser imputado por presunta malversación de fondos públicos, pues ahora el juez federal Julián Ercolini allanó con intervención de Policía Federal varios domicilios de los demás involucrados en la denuncia.

Según la denuncia, desde la ANSES se contrataron seguros a través de Nación Seguros y con la intervención de brokers en préstamos que otorgaban a jubilados y pensionados; así como en el Ministerio de Seguridad para los miembros de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, fue imputado el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano así como los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, este último marido de María Cantero, quien fuera secretaria privada del entonces presidente Alberto Fernández.

Los allanamientos fueron en los domicilios particulares así como en las oficinas de las personas denunciadas y se secuestraron teléfonos, agendas, discos rígidos y documentación que ahora será analizada por el magistrado.

Se trata de una medida ordenada por el juzgado sumada a las que solicitó el fiscal Ramiro González al impulsar la investigación a partir de una denuncia hecha por Silvina Martínez a partir de publicaciones periodísticas sobre la trama que se dio en la ANSES y el Ministerio de Seguridad y que permitía el pago de comisiones en ordene a los 300 millones de pesos mensuales.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano también presentó una denuncia contra ex miembros del gabinete de Alberto Fernández por seguros contratados por la ANSES en préstamos a jubilados y pensionados, y donde iban acompañados por seguros de vida en caso de fallecimiento del mismo. Esta última también está en poder del juez Ercolini y el fiscal Ramiro González, en sus respectivas oficinas originarias, y en las próximas horas este último tendrá que dictaminar si impulsa o no la investigación.