Escándalo en Santa Fe: internas, insultos, amenazas y un juez que lloró en plena audiencia

Un juez de Santa Fe confesó en plena audiencia pública que recibió amenazas. “Hace unos días recibí en forma artera una suerte de coacción velada para que no sea juez de este caso” , dijo entre lágrimas Santiago Banegas. Apuntaban a que no sea juez en un caso donde hay cuatro abogados imputados por amenazas coactivas y falso testimonio.

Allí, Banegas les dijo a los fiscales que eran “unos pelotudos” y que estaban “armando un circo”. “Le dije es que eran unos pelotudos por cómo estaban llevando adelante los allanamientos, en clara contravención a la forma específica en la que yo había ordenado”, justificó en diálogo con ReconquistaHOY.

Según El Litoral, tras ello Banegas rechazó la recusación, pero decidió apartarse de la causa. En diálogo con el medio local, habló de las amenazas y también advirtió que dejará de ejercer su cargo en 2025. “Las manifestaciones que me habían hecho llegar eran en relación a que me buscara un trabajo en otra provincia, como que mi carrera estaba terminada dentro de Santa Fe y demás cuestiones que no pienso precisar porque no vienen al caso”, detalló sobre las amenazas.

El miércoles en una audiencia judicial por la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados de los abogados fue que Banegas denunció que sufrió amenazas. Ya al comenzar su exposición, se lo notaba consternado y nervioso. “Me quiero disculpar por el estado en el que estoy. Pero si espero a estar bien no voy a poder concluir la audiencia”, explicó.

Por qué amenazaron al juez de Santa Fe

A continuación, explicó que recibió una “suerte de coacción velada para que no sea juez del caso”. “Como fui claro que no me iba a apartar por más que me amenazaran, intentaron recusarme. Previamente se comunicaron con el director de la Oficina de Gestión Judicial y dijeron que, si tomaba la audiencia, me iban a recusar, situación que realmente es terrible”, relató.

El juez se quebró cuando mencionó la falta de un escribano de confianza para realizar la denuncia y, entre lágrimas, comentó su situación. “Incluso pensé en dejar registro de la cuestión ante un escribano público, cosa de tener ese respaldo el día que tenga que explicar muchas cuestiones. Porque me van a decir: ¿Por qué no lo dijo cuando lo tenía que decir? Pero no soy de acá, no conozco ningún escribano en quien confiar y... [se quiebra] Tampoco sé si hablando con este escribano no podía llegar toda esta cuestión a la persona que hizo estas manifestaciones”, expresó.

Banegas decidió decirlo en la audiencia pública porque “era la mejor forma de que quede claro”. “Por más que pueda costarme el cargo, como me hicieron saber, tengo la grandeza de estar acá sentado y resolver lo que por derecho me corresponde. Sinceramente quiero creer que son cuestiones que tampoco conocen los fiscales porque, mas allá de diferencias jurídicas que podamos tener o posiciones distintas en las que nos encontramos, creo que son gente que actúa de buena fe. Quiero creerlo”, agregó.

“Si hicieron lo que dicen que hicieron, ojalá los condenen, pero para eso hay que respetar el debido proceso y todo lo que ustedes están haciendo, lo que ya se reveló, que había hablado en privado públicamente, es un circo que a los únicos que favorece es a los imputados”, concluyó.