Escrache a Luis Caputo en su country de Benavídez

"Mientras en Argentina pasamos hambre, en gran medida por su decisión de dejar de enviar alimentos a los comedores, y mientras nuestros barrios ya no tienen obras porque decidió frenarlas, él vive en un barrio privado con todos los lujos. Más casta no se consigue", reza el panfleto, ilustrado con la cara de Caputo.

protesta caputo.jpg Protesta frente a la residencia de Luis Caputo.

Quienes estaban en la protesta denunciaban que ambas demandas son responsabilidad del ministro, asegurando que el presupuesto para llevar a cabo las obras y la distribución de alimentos "está".

"Lo que falta es la voluntad del señor ministro Luis Caputo de liberar los fondos para que a nuestros barrios lleguen las obras y las políticas que nos permitan vivir con dignidad, con más derechos, con alimentos para nuestros pibes", señaló una vecina del barrio Benavidez 2.

"Los pobres no tenemos para llenar la olla"

Los manifestantes denunciaron la situación crítica que se vive en los barrios populares y el peligro que, frente a la llegada del invierno, implica la falta de acceso regular a servicios básicos como luz y agua potable. Además, indicaron que las calles se vuelven intransitables y se dificulta poder ir a la escuela o resolver cualquier tipo de emergencia porque no ingresan ambulancias ni transporte público.

protestacaputo2.jpg

“Acá hay gente que los votó, pero dijeron que no iban a gobernar para la casta y los ricos tienen cada vez más guita, mientras que los pobres no tenemos ni para llenar la olla, apenas podemos comer una vez al día. No vamos a pasar hambre en silencio”, dijo una mujer al sitio Pilar a Diario.

"Es fácil para el ministro decidir sobre nuestro futuro desde la comodidad de su mansión, pero le pedimos que salga y dé respuestas. Nuestros hijos tienen que comer, nosotros queremos trabajar y vivir en una casa que no se llueva ni se prenda fuego", concluyó.

Quién es Luis Caputo

protestacaputo4.jpg

El Ministro de Economía se desempeñó como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en dos ocasiones, primero de manera interina y luego de forma oficial ese mismo año hasta su renuncia en 2018, cuando pasó a ser parte del gobierno de Mauricio Macri. Antes de su incursión en la función pública, Caputo trabajó en el mundo de las finanzas, ocupando cargos destacados en JP Morgan y Deutsche Bank.

Has ahora, su gestión ha estado marcada por una serie de desafíos económicos, incluyendo la estabilización del mercado financiero y la búsqueda de políticas para enfrentar la inflación y la crisis económica en Argentina. Sin embargo, su gestión también es objeto de controversia y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, especialmente en relación con decisiones económicas y políticas financieras.