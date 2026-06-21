Escupieron a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada respondió con un cachetazo

La legisladora de La Libertad Avanza fue increpada por una mujer que circulaba en bicicleta. El violento cruce ocurrió a pocas cuadras del Monumento a la Bandera.

Un violento episodio tuvo como protagonista a la diputada nacional Lilia Lemoine durante su visita a Rosario por las actividades oficiales del Día de la Bandera . Una mujer la insultó y le escupió en el rostro, mientras que la legisladora reaccionó con un cachetazo.

El enfrentamiento se produjo en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, en pleno centro de la ciudad santafesina.

La diputada se encontraba en Rosario junto a otros referentes de La Libertad Avanza , en el marco de las actividades desarrolladas por la conmemoración del 20 de junio. En ese contexto, distintos dirigentes nacionales recorrieron la zona céntrica, donde también se registraron manifestaciones y expresiones de rechazo contra representantes del Gobierno.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la mujer circulaba en bicicleta cuando interceptó a la diputada libertaria y comenzó a insultarla desde la distancia. Entre otras expresiones, le gritó “facha de mierda”, “puta” y “yegua”.

Lemoine continuó caminando mientras la ciclista se acercaba y repetía los agravios. En cuestión de segundos, la discusión subió de tono y ambas quedaron cara a cara, ante la mirada de las personas que transitaban por el lugar.

Lilia Gentileza Noticias Argentinas

El momento en que el cruce terminó en una agresión

La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer se aproximó directamente al rostro de Lemoine y la escupió. Inmediatamente, la legisladora reaccionó con un cachetazo en la cabeza.

“¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?”, le gritó la diputada luego de la agresión, mientras la mujer se alejaba nuevamente con su bicicleta.

Todo el episodio fue registrado con un teléfono celular por María Celeste Ponce, también diputada nacional de La Libertad Avanza, quien acompañaba a Lemoine durante la recorrida por Rosario.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y generaron una fuerte repercusión. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción física de la legisladora, otros señalaron que el cachetazo se produjo después de que fuera insultada y escupida.

El descargo de Lemoine en las redes sociales

Tras el incidente, la legisladora realizó un descargo en su cuenta oficial de X. Allí aseguró que los insultos y el intento de intimidación le resultaron incluso peores que el escupitajo.

Lemoine también dejó en claro que no se sintió amedrentada por lo ocurrido y apuntó contra quienes protagonizaron los insultos durante su paso por la ciudad.

“Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco”, concluyó la diputada nacional en su publicación.