Este es el bastón presidencial que usará Javier Milei

"Mañana, seguramente, entregaré el bastón en casa de gobierno", expresó Juan Carlos Pallarols en Radio Mitre, aclarando que "el presidente puede optar por el que desee, incluso usando más de uno". Además, señaló que "no existe una ley que determine la forma o el uso, por lo que cualquier cosa podría suceder" respecto al bastón presidencial de Javier Milei.

javier-milei 1200x678.jpg Javier Milei ya tiene su bastón presidencial.

El único de los atributos presidenciales regulados por ley es la banda, después de la legislación durante la dictadura de Edelmiro Farrell, que regula sus medidas y colores. Los otros dos, el bastón presidencial y la marcha Ituzaingó, tienen una importancia tradicional que se originó en distintos momentos de la historia argentina.

Juan Carlos Pallarols también explica que los bastones no son propiedad de los presidentes ni suyos, sino "del pueblo que los elige". Destaca que alrededor de cinco millones de personas participaron en la confección del bastón presidencial. Sobre el bastón que entregará en la ceremonia, subrayó que "no hubo especificaciones de preferencias de Milei, solo un malentendido que no se ha aclarado".

Esto último hace referencia a la controversia surgida cuando se reveló que el orfebre mencionó que le pidieron una "melenita" en el bastón presidencial después de los resultados de las PASO. Javier Milei respondió de manera contundente en un tuit: "En caso de ganar, pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols".