Pallarols le respondió a Milei tras la polémica por el bastón presidencial: "Me da pena"

"Tremendo mentiroso. No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido... Frente a esta mentira, en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols" , lanzó Milei en su cuenta de Twitter.

Ahora, ¿Qué fue lo que hizo estallar al libertario? Un video en el que el artesano afirma: "Milei me preguntó si le haría un bastón con la melenita".

Ajeno a toda polémica, en una nota que Pallarols le dio a Clarín, explicó el contexto en que dijo que le haría a Javier Milei un bastón con la melenita. "Fue acá (en su estudio), muchas veces hacemos charlas en una de las salas que tengo. En este caso, era un evento de una bodega donde presentaron dos vinos sumamente importantes, por lo que invitaron a varios periodistas. Me consultaron un montón de cosas y entre ellas alguien me preguntó qué excepciones puedo hacer o qué puedo agregar o sacar. Entonces, por ejemplo, comenté que [Carlos] Menem me había pedido un sol. Dije que alguien me había llamado, nunca dije que Milei, para preguntarme 'usted haría un bastón con una melenita de león'. Entonces, yo contesté 'puedo hacer lo que me pidan si es lógico y si la persona ganó las elecciones'. En ese caso, ya no es que me lo está pidiendo Javier Milei sino que me lo estaría pidiendo más del 40% de la población del país, es decir que esa persona tiene el respaldo de la población y responde a ellos. Eso fue lo único que yo dije. No sabía que me estaban grabando".

En cuanto a lo que le generó la respuesta del libertario al tratarlo de "tremendo mentiroso", Pallarols explicó que, "supongo que si él pensó que yo me estoy valiendo de que soy conocido para descalificarlo a él, me parece una pelotudez, pero tiene todo el derecho de enojarse. Hoy temprano le escribí un mensaje de WhatsApp para decirle que no dije eso. Yo tengo trato con él hace muchos meses. Nunca le hice ningún trabajo, hablábamos de cosas muy escuetas, le mandé los bastones a los diferentes presidentes".

En cuanto al contenido del mensaje, el orfebre dijo, "fue un WhatsApp que decía: 'Estimado Milei. Yo le dije a alguien que me preguntó si haría un bastón con melenita y contesté lo mismo que siempre digo, que es que en mi vida hice algunas diferencia a gusto del electo y mencioné los casos. Yo soy apolítico y respondo a la voluntad del pueblo que es el que decide quién es presidente. Siempre lo hice así, porque tengo 80 años y recién a los 40 pude votar con libertad. No sé cómo pasó esto, pero no fue esa mi intención. Insisto con lo que te pedí hace un mes y si me decís cuánto medís, en caso de ser electo, puedo cortar el bastón de mando presidencial a tu medida'. No me contestó todavía. Se lo mandé hoy a las 08:41. Él me ha contestado en otras oportunidades, así que espero que lo lea y me conteste".

Cuando le preguntaron cómo toma qué uno de los posibles presidentes lo trate de mentiroso, el artista respondió, "nada, yo sé que no soy mentiroso. No me afecta ni nada. Me genera cierta pena, cierta tristeza, porque yo no es que tengo 40 años de trabajar por la democracia y para la democracia. Antes de eso tuve a mi familia que tuvo guerras, que tuvo dictaduras tremendas en España y también venían con esa angustia de no tener democracia. Pasaron 100 años y es como que no nos llegamos a entender".

Para finalizar Pallarols dijo que estaría dispuesto a confeccionar el bastón presidencial en caso de que Milei resulte electo, "sería una inmensísima alegría ver que alguien gana con un porcentaje importante de votos y que la gente tiene las esperanzas puestas en alguien. Hay tres tercios clarísimos y de ahí no salimos. Sería bueno que la gente vuelva a confiar en alguien, en una tendencia y no me importa si es de derecha, izquierda o centro, pero que todos estemos de acuerdo en algo porque es la única manera de avanzar".