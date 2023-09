El piloto que se cruzó con un ovni en la Patagonia: "Nunca había visto algo igual"

El fenómeno de los ovnis volvió a tomar relevancia luego de las nuevas revelaciones de la NASA y de un piloto estadounidense que dio su versión ante el Congreso de ese país en Washington . Fue David Grusch , un ex oficial de inteligencia militar, quien frente a los senadores declaró que el Pentágono ocultó durante varias décadas información sobre los objetos voladores no identificados que surcaron los cielos del hemisferio norte.

Sin embargo, un vuelo del 2011, exactamente del 23 de noviembre de ese año, cambió su vida. El piloto en ese momento ya llevaba casi 30 años de trabajo y nunca pensó que algo lo sorprendería en el aire.

Aquel día, Ducau fue llamado de urgencia para un vuelo sanitario a Ushuaia, durante el atardecer de una tarde de primavera con poco viento. “Las condiciones para volar eran perfectas. Buena visibilidad y sin tormentas en el horizonte durante todo el trayecto hasta el sur de la Patagonia”, relató Pablo.

Pablo Ducau piloto argentino ovni El boceto realizado por Ducau para explicar el encuentro con el objeto volador.

El avión, un learjet 35, despegó con un ascenso escalonado porque venía con los tanques completos de combustible. “Luego de dos horas, con la pérdida de peso, logramos llegar a la altura de crucero estipulada que eran los 43.000 pies. Esto es por arriba de los aviones comerciales tradicionales. Así, por arriba nuestro no podría haber volado nada”, explicó el piloto.

Cuando promediaba el viaje y mientras el médico y la enfermera dormían en los asientos, ocurrió el avistamiento: “Volábamos sobre el mar argentino a la altura de Comodoro Rivadavia. Era una noche clara. Entonces, en el costado derecho del avión apareció una luz brillante y rojiza. Nunca había visto nada igual”.

En varios de sus vuelos nocturnos pudo ver Venus, Marte o un tren de satélites sobre su aeronave. Sin embargo el episodio de noviembre del 2011 no era nada de eso. “La luz que cambió del rojo al rosa se movía delante nuestro. Yo estimo que lo hacía a 2.000 kilómetros por hora, aunque es difícil estimarlo en forma precisa por la oscuridad del cielo. Entonces, me comuniqué con la torre de control de Comodoro. Me informaron que no había otro avión en la zona. Sólo un vuelo de Aerolíneas que había salido de Tierra del Fuego pero aún estaba muy lejos”.

Pablo Ducau piloto argentino ovni El piloto argentino cuenta con cuatro décadas de experiencia volando aviones y más de 16.000 horas en el aire.

La torre de control de Comodoro no tenía radar en ese momento y no pudo registrar el paso del objeto no identificado. “La luz se acercaba a nuestro avión y en un momento quedó arriba nuestro por unos 30 segundos. Luego hizo una maniobra imposible, aumentó su velocidad creo que unas 50 veces y desapareció en el horizonte”, contó Pablo.

El avistaje en total duró unos 10 minutos, calculó Ducau. En todo ese momento, el piloto se mantuvo en calma. “Más sorprendido que asustado”, aclaró. “Los pilotos estamos preparados para vivir situaciones de estrés y poder resolverlo sin problemas”, destacó Pablo.

“Hice el informe y desde la Fuerza Aérea nunca me convocaron, ni lo tomaron en cuenta. Es grave porque el incidente es al menos la intrusión en el espacio aéreo argentino de un objeto no identificado”, comentó.