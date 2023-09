Bullrich cruzó a Pablo Moyano: "Vas a ser el primer detenido"

Cuando hay que hablar de economía, es un tema que Patricia Bullrich tiene que delegar y, a diferencia de Milei, no puede lucir sus mejores cartas. Pero cuando se trata de piquetes, cortes de calle o desobediencia de las leyes, ahí la candidata de Juntos por el Cambio se fortalece. Y eso ocurrió este sábado, cuando le contestó al camionero Pablo Moyano, quien había anticipado que si ganaba la derecha no se iba a quedar cruzado de brazos y saldría a las calles.

“A mí no me amenaces, Moyano. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores, que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada”, tuiteó a su estilo, de manera virulenta, Patricia Bullrich.