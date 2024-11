Federico Sturzenegger: "Estamos aplicando la motosierra profunda"

"El Estado tomó competencias que no le corresponden. Cada gasto que podamos reducir, sobre todo si son armados para servir a la casta, mejor. Cada mango que gasta el Estado, lo garpamos nosotros ", señaló.

El ministro argumentó que "cuando vos tenés un mercado en que el sector privado está presente y tenés mucha competencia no tiene mucho sentido" la presencia del Estado.

JAvier Milei, Federico Sturzenegger.jpg Javier Milei, junto a Federico Sturzenegger, principal impulsor del "silencio positivo". Foto: Google.

Respecto del conflicto con Aerolíneas Argentinas sostuvo que "los ex empleados de Aerolíneas viajan con la nuestra; no podés tener una empresa que le permite viajar gratis a sus ex empleados".

Por otra parte, se refirió a la gestión del Gobierno y dijo: “Creo que Trump se inspiró en Javier Milei para crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental”.

"La gente que viaja por Estados Unidos o Europa me menciona que les preguntan por Milei, a mí me preguntaban por él antes de su asunción", agregó.

Hacia adelante, señaló que "vamos hacia un modelo de bajar impuestos". "Milei quiere equilibrio fiscal con reducción del gasto, que va a ordenar la macro, y libertad económica", concluyó.

Qué dijo Federico Sturzenegger de las universidades

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció días atrás que "los gastos que realicen las universidades van a entrar en un sistema de compras públicas" y remarcó que de esa manera van a "salir con más transparencia".

"Esta semana o la que viene se van a dar tres resoluciones. Los gastos que hagan las universidades van a tener que estar registrados en el sector de gastos públicos. Sabemos que son autónomas y pueden gastar en lo que quieran, pero al ser públicas no quiere decir que puedan gastar como quieran", indicó el funcionario nacional.

Sturzenegger afirmó que van "a prohibir los contratos interadministrativos" y aseguró que van "a salir de ese proceso con universidades más transparentes".

"El conflicto de las universidades empezó como una puja salarial y el presidente dijo que no está en discusión ni la universidad pública ni que esté arancelada. Milei dijo que le dieron el mayor aumento salarial a los docentes universitario, recompusimos el gasto de financiamiento que Alberto Fernández había congelado durante 14 meses de manera nominal, con una inflación del 200 por ciento", remarcó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Asimismo, añadió: "El presidente planteó ¿a dónde va a parar a el resto de la plata que no va a docentes o a gastos de funcionamiento? Vamos a auditar eso. Transformó un debate que intentaba jaquearlo en una interpelación de cómo se gasta en las universidades".

En otro orden, sostuvo que el Gobierno "le va a sacar la sombra que el Estado le hace a la actividad privada" y remarcó que "el marco regulatorio esta lleno de curros, de privilegios".