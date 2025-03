Femicidio de la influencer: cuándo conocerá su condena el rionegrino Néstor Soto

El fallo del tribunal, integrado por jurados populares , se conocerá a última hora. En este caso, el juez Horacio Carranza podría ofrecer los fundamentos de su fallo de manera oral el mismo día de la sentencia, algo que no tiene precedentes en la Justicia cordobesa.

Horas antes de la confesión de Soto, la madre de Catalina expresó: “Mirarlo a Néstor a la cara es muy doloroso, yo no dejo de mirar esas manos y solamente pienso que con esas manos apretó el cuello de mi hija hasta matarla. Después, decidió tirarla a un descampado, intentar quemarla, borrar huellas, tratar de salvarse él, nunca pensó en su amiga Catalina”.

"Necesito cerrar etapas. Si vos me decís: ‘Definí el odio’, yo le pongo la cara de Néstor", manifestó. "Necesito cerrar etapas. Si vos me decís: ‘Definí el odio’, yo le pongo la cara de Néstor", manifestó.

“Es como un monstruo de las películas, te tapás la cara para no mirarlo. Al final lo tenía en mi mesa y no había forma de darte cuenta”, se lamentó en un diálogo con ElDoceTV.

Durante la jornada del martes, el papá de la joven, Marcelo Gutiérrez, también habló ante la espera del veredicto con LN+: "Esperamos con mucha ansiedad, con mucha tristeza, con mucho dolor. Estamos totalmente convencidos que va a ser así, la cadena perpetua por femicidio y por criminis causa", remarcó con esperanza en que el jurado popular esté a su favor.

"Este asesino no merece vivir en esta sociedad, por lo tanto debe estar recluido toda la vida y después vamos a luchar para que esa cadena perpetua sea perpetua de verdad", expresó.

El rionegrino explicó cómo mató a Catalina

Este martes, Néstor Aguilar Soto, el joven rionegrino acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, declaró ante el jurado popular en un intento de dar su versión de los hechos. En una audiencia cargada de tensión y emoción, reconoció su responsabilidad en el crimen, pero insistió en que no debe ser juzgado como femicida.

“No hay día que no me arrepienta de lo que hice”, afirmó visiblemente afectado, mientras relataba lo ocurrido la noche del 17 de julio de 2024. Durante la audiencia, además, reconstruyó la mecánica del homicidio, incluso utilizando a su propia abogada para mostrar la maniobra letal con la que asfixió a su compañera de facultad.

El caso ha generado conmoción en Córdoba y en el país. A pocos días de conocerse el veredicto, la declaración del acusado generó indignación entre los familiares y amigos de la víctima, quienes cuestionaron su intento de minimizar el móvil del crimen.