Feriados 2025: cuándo se viene el próximo finde largo y los que quedan hasta fin de año

Según el cronograma dispuesto por el Gobierno Nacional, este es el organigrama de feriados que restan en 2025 .

Feriados de 2025: cuándo es el próximo y cuántos quedan en el año

En agosto de 2025 , sólo hubo un fin de semana largo. Claro, es el que tuvo lugar entre el viernes 15 y el domingo 17 (día en el que se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín ). Pero este finde largo no lo fue como tal para todo el mundo, puesto que el viernes 15 fue declarado como día no laborable –en estos casos el empleador decide si se trabaja o no-, con lo cual muchos trabajaron en esa jornada. De cara al último cuatrimestre de 2025 , ¿cuál es el próximo feriado y cuántos quedan en el año?

Es oportuno reseñar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025 . Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables-.

El próximo feriado de 2025 tendrá lugar el domingo 12 octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina . Sin embargo, este no se trasladará a un día hábil. Recién en noviembre habrá otro fin de semana largo y este será extra largo. ¿Cuándo se dará? Entre el viernes 21 y el lunes 24/11 .

En agosto de 2025, se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Cabe recordar que en septiembre no habrá feriados ni días no laborables. El 21/9 –Día del Estudiante- es una jornada no laborable en el sector educativo, pero en 2025 este día cae en domingo, así que ni los alumnos ni los maestros podrán disfrutar un día más de descanso en la semana.

De acuerdo al decreto 1027/2024, sancionado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2024, la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Asimismo, señala que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo y determinó que, en 2025, los días no laborables con fines turísticos fuesen el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. En relación a este último, cabe consignar –además- que el lunes 24/11 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.

DIA DE LA RAZA.jpg "Día de la Raza" fue la primera denominación que se le dio a la celebración del 12 de octubre.

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes: