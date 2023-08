Feroz incendio en un edificio: los vecinos saltan por los balcones

Una mujer está grave, con el 70% del cuerpo quemado. Bomberos y el SAME trabajan para rescatar a las personas del segundo piso. Ocurrió en Monserrat.

Un feroz incendio se desató este jueves por la mañana en un edificio del barrio porteño de Monserrat. Las personas que viven en el lugar intentaron escapar saltando por los balcones. Los Bomberos y personal del SAME trabajaron en la zona para rescatar a los vecinos.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, una mujer de 65 años fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con el 70% del cuerpo quemado y traumatismo de cráneo .

El titular del SAME aclaró que fueron alertados por una fuerte explosión seguida de fuego, pero sostuvo que hasta el momento se desconoce el origen del incendio. “Tenemos que esperar a que los bomberos terminen de trabajar, pero el fuego estaría prácticamente controlado” , manifestó.

Según relataron testigos, las llamas comenzaron en el segundo piso de un edificio antiguo y fueron los vecinos quienes capturaron las dramáticas imágenes de la mujer que intentó escapar por el balcón.

Desesperada por el crecimiento del fuego en la vivienda, se agarró de lo que parece ser una especie de cable y en un momento se le resbalaron las manos. Afortunadamente logró continuar sostenida, pero quedó colgando sobre el aire. Ya se encuentra siendo asistida en la guardia del Hospital Ramos Mejía, con graves heridas en el cuerpo a causa del fuego y un golpe en la cabeza.

Incendio. Edificio. Buenos Aires..jpg El incendio se inició tras una explosión en el segundo piso de un viejo edificio de Monserrat.

“La señora se bajó agarrándose a través de los cables, muy lastimada. Por suerte no se llegó a caer. Se ven claramente las aberturas quemadas, pero no se notan indicios de derrumbe”, explicó Marcelo, un vecino de la zona. En el mismo sentido, destacó: “Fue muy arriesgado, una fuga que uno la hace en una situación de riesgo extremo porque las llamas eran voraces. Salió bien y está viva más allá de las lesiones que le quedaron”.

El fuego comenzó en el segundo piso del edificio ubicado en la intersección de Libertad y Bartolomé Mitre. En las imágenes que capturaron los vecinos se puede observar a la mujer atrapada en un balcón que camina por la cornisa para escapar del fuego. “Aparentemente no hay más personas en el edificio, hay mucho humo, pero, por suerte, ya no hay más llamas”, destacó Crescenti. Además, señaló que todo indica que no vivían más personas en la vivienda.