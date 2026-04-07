Fue a una fiesta y desapareció: lo encontraron muerto en una heladera tres días después

Ramiro tenía 23 años y fue visto por última vez el viernes pasado. Los escalofriantes detalles del hallazgo de su cuerpo.

Este lunes encontraron el cuerpo de Ramiro, en en la localidad santafesina de Funes.

En las últimas horas se conoció el fatal desenlace que tuvo la búsqueda de un joven desde el viernes pasado, cuando desapareció tras ir a una fiesta. Los impactantes detalles de su hallazgo en el interior de una heladera.

Ramiro Nast tenía 23 años, vivía en Santa Fe y estaba desaparecido desde el Viernes Santo, día en el que fue visto por última vez. Al no tener más noticias de él, su familia decidió radicar la denuncia.

Finalmente luego de tres días de intensa búsqueda, este lunes encontraron el cuerpo de Ramiro, en en la localidad santafesina de Funes. De acuerdo a la información policial, estaba en el interior de de una heladera abandonada en un zanjón.

Ante el escalofriante hallazgo, intervino la Justicia que por estas horas investiga un homicidio y ya tiene a un sospechoso de 29 años bajo custodia policial. Pero todo indica que hay otros dos hombres que podrían haber participado en el asesinato y el posterior ocultamiento del cuerpo.

Una salida de fin de semana: la última vez que vieron a Ramiro

Ramiro había desaparecido el viernes por la noche, después de asistir a una fiesta en la zona de la garita 16, en la localidad santafesina de Funes. Desde entonces su familia inició una desesperada campaña para encontrarlo.

hallazgo cuerpo funes

Yanina, su mamá junto a vecinos y allegados a la familia de Ramiro se movilizaron y colaboraron en las tareas de rastreo durante todo el fin de semana, hasta que finalmente, cerca de las 16.30 de este lunes, apareció el cuerpo del joven desaparecido en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.

Protección Civil convocó a los Bomberos Voluntarios, la Brigada de Búsqueda y Rescate Acuático. Al llegar al lugar, los brigadistas constataron la presencia de un cuerpo dentro de una heladera, ubicada en el zanjón sur de la vía férrea, en un sector con gran caudal de agua.

Según fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 23° se encontraban trabajando en la citada zona residencial siguiendo pistas sobre el paradero del joven cuando localizaron el cadáver.

Los efectivos tuvieron que asegurar la heladera con cuerdas, montar una pasarela metálica y usar el malacate de un patrullero para poder extraer los restos de la víctima del canal Salvat,

La investigación de un crimen y un sospechoso detenido

La causa que se inició por averiguación de paradero fue recaratulada como homicidio y ya hay un sospechoso detenido.

Ramiro Nast

Los medios locales informaron que este hombre ya estaba en la mira de los investigadores desde el principio del caso aunque no trascendió el posible móvil del crimen.

No sería el único involucrado, ya que los i nvestigadores buscan intensamente a otros dos hombres que podrían haber participado tanto en el asesinato como en el posterior intento de ocultar el cuerpo.

Macabro hallazgo: encontraron a un conocido rapero enterrado bajo una heladera

El cuerpo de un hombre, quien se dedicaba a cantar hip hop, fue hallado este jueves enterrado en el patio de su casa, ubicada en la localidad de Morón, en el oeste del conurbano, según confirmaron las autoridades.

La víctima, de 58 años, era conocido como “Tito” en su barrio, y estaba desaparecido desde el martes pasado, cuando algunos vecinos lo vieron por última vez, Su nombre artístico era Mike Dee e integraba una banda llamada “La Bola Contraataca”, con la que hizo algunas apariciones televisivas.

muerte hip hop tito moron (2)

El caso ha sido caratulado inicialmente como averiguación de causales de muerte, aunque la principal hipótesis se orienta hacia un homicidio con fines económicos.

El macabro hallazgo se concretó en una finca ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que Roberto Martin Alleruzzo estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.