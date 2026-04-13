Grabó una aterradora confesión y contó cómo mató a un joven en su fiesta de cumpleaños

A través de un video, el joven dio detalles acerca del ataque que terminó con un joven de 30 años muerto.

Un asesinato tuvo lugar este domingo durante el festejo de cumpleaños de un joven en una vivienda. En las últimas horas, se conoció un video del asesino, donde confiesa el crimen y dio detalles del fatal momento.

Alrededor de las 6 de la madrugada, en medio de los festejos en la vivienda de Damián Escalante -acusado como autor del crimen-, se generó una discusión entre su madre y la víctima fatal, identificado como Jonatan Romero, de 30 años. A raíz de esta situación, intentó sacarlo por la fuerza de su propia casa.

En medio de los forcejeos, el asesino le propinó una trompada en el rostro a la víctima, que cayó al suelo, se reincorporó y luego comenzaron a agredirse mutuamente. Todo ocurrió en una vivienda en la ciudad de Resistencia, Chaco.

"Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos", dijo al comienzo del video.

Respecto al momento del homicidio, relató: "yo me cruzo con muchas personas, ya estaban a un lado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo (en el brazo izquierdo)”, aseguró y mostró la herida cortante a cámara para respaldar su denuncia.

la escalofriante confesión en redes sociales de un joven que mató a otro durante su fiesta de cumpleaños

"Quiero que se entienda que fue en defensa propia"

Cuando Escalante observa el puntazo que recibió, tomó un arma y disparó."En defensa propia actué, viendo la sangre y todo. Perdí la noción, fue solamente un segundo, de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido", sostuvo.

Previo a terminar su mensaje, el asesino confirmó que se entregaría a la Policía. Este lunes alrededor de las 10 de la mañana, el acusado de 26 años de edad se entregó a la Justicia y fue notificado de su aprehensión por la causa "supuesto homicidio agravado por el uso de armas de fuego".

"Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia, y que mi mujer no tuvo nada que ver”, afirmó en el video que dura alrededor de 4 minutos.

crimen chaco

"Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma, entonces actué a irme. Quise escapar. Estuve todo el día mal, me lloré todo el día. La verdad que un momento de mierda. Mi vida cambió totalmente, yo sé, voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar".

Escalante hizo su presentación espontánea ante la División Delitos Contra las Personas y fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 2, que interviene en el caso.

Qué se sabe del asesinato hasta el momento

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 de la madrugada en la casa de Escalante en el barrio Villa Don Andrés. Al recibir la notificación del hecho, personal policial se dirigió al lugar en cuestión y observó a Romero tendido sobre un camino de ripio, inmóvil y con manchas de sangre en sus prendas de vestir.

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El médico policial de turno examinó el cuerpo de Romero y detectó una herida de arma de fuego a la altura del corazón, con orificios de entrada y salida. La víctima murió por un paro cardiorrespiratorio post traumático, producto de un shock hipovolémico.

Horas después, personal del Gabinete Científico de la Policía provincial recorrió la escena del crimen y halló un total de 12 vainas, seis de calibre .40 milímetros y otras seis correspondientes a una pistola calibre 9mm.