Guerra en el PRO: el Gobierno se abstiene y define qué hará con Mauricio Macri

A pesar de los reclamos, la administración libertaria anticipa que no pagará la deuda por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Plagados de optimismo, los libertarios aseguran que no necesitan de nadie por lo que, ante los dardos de un sector de los últimos aliados, no habrá respuesta. Para algunos, “el PRO no le marca agenda a nadie” y de mantenerse en ese rol, paulatinamente el espacio dejará de existir.