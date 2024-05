¿Hacen las pases? El Gobierno se reunió con funcionarios de Axel Kicillof

Guillermo Francos.jpg Guillermo Francos, aporta un rol político y dialoguista al Gobierno de Javier Milei.

Por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvieron los ministros Gabriel Katopodis, Javier Alonso (Seguridad) y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, en representación de sus pares del PJ bonaerense. El motivo del encuentro fue hablar sobre la obra pública, y significó un cambio radical en el diálogo entre ambas administraciones, a raíz de la asunción de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

“Fue una reunión de trabajo en el contexto del reclamo por la paralización de las 1000 obras nacionales en territorio de la PBA. El clima de la reunión fue cordial. Hay especial interés sobre la Autopista Presidente Perón: 83 km, de los cuales ya están en funcionamiento 52 km y 21 km están listos para terminarse, pero están paralizadas las obras desde diciembre. El traspaso de una jurisdicción a otra es un tema administrativamente muy complejo. Hay infinidad de cuestiones legales a tener en cuenta. Todo eso sin contar el tema de fondos”, dijeron desde la Provincia al medio Todo Noticias

“Nosotros queremos que nos pasen las obras. Si no las van a terminar, queremos que nos las pasen. No pueden dejarlas así”, fue el planteo. “Nosotros queremos que nos pasen las obras. Si no las van a terminar, queremos que nos las pasen. No pueden dejarlas así”, fue el planteo.

El kirchnerismo sembró un manto de dudas sobre las negociaciones de Francos por Ley Bases

Guillermo Francos demostró su reciénte adquisición de poder de negociación en la reciénte firma de los dictámenes que legró en el Senado para que la Ley Bases y el paquete fiscal lleguen al recinto de la Cámara alta. Estas negociaciones de última hora generaron sospechas en un sector de kirchnerismo que advirtió:"si acá no hay una Banelco, pega en el palo", metaforizando sobre la posibilidad de coimas.

"Si hicieron un cambio no sabemos cuál es, no sabemos qué vamos a votar, no conocemos el nuevo dictamen", se quejó el senador nacional de Unión por la Patria Mariano Recalde. En diálogo con radio Metro, el dirigente camporista denunció que la iniciativa libertaria "promueve los tarifazos, la destrucción de la industria nacional y mucha gente no se va a poder jubilar", por lo que insistió en que "no hay una sola modificación de la Ley Bases que beneficie a la gente".

Al referirse al dictamen que acordó Francos tras distintas reuniones con senadores, Recalde comentó que tiene sospechas sobre las negociaciones: "Hay un montón de mecanismos y no descarto que haya corrupción. No descarto, como sucedió en otras épocas en el Senado, la existencia de la Banelco o cosas más oscuras".

En el mismo sentido se expresó el líder de la UTEP, Juan Grabois, quien expresó: "Si acá no hay una Banelco, le pega en el palo".

"Hay cosas que llaman la atención. Si vos sabés cuáles son los intereses que defendés y tenés las convicciones firmes, te podés reunir con cualquiera en cualquier lado. El problema es cuando se ve en los hechos que no estás defendiendo los intereses que decís defender", manifestó. "Eso es lo que creo que va a pasar en la votación del Senado", concluyó.

El dictamen de la Ley Bases

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, publicó los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal que consiguió el oficialismo este miércoles para llevar los proyectos al recinto. Entre los firmantes, hay presencia de Neuquén y Río Negro.

"Tenemos dictamen en la Ley Bases y en la Ley de Paquete Fiscal. Quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el Jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del Senado", publicó Villarruel en su cuenta de la red social X.

Además, hizo énfasis en los empleados legislativos "que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para que el presidente Javier Milei tenga las leyes que envió a nuestro Senado". "Orgullosa de quienes me acompañan día a día", remarcó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1796235517966647391&partner=&hide_thread=false Tenemos dictamen en la Ley Bases y en la Ley de Paquete Fiscal. Quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el Jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del @SenadoArgentina que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para… pic.twitter.com/m9NpnvRhNC — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 30, 2024

Entre las firmas que suscribieron el dictamen del oficialismo que se tratará el próximo jueves en cámara alta, se encuentra las rúbricas de los legisladoras patagónicas que fueron muy críticas del Gobierno de Javier Milei y de la Ley Bases en particular.

Lucila Crexell, del bloque Comunidad Neuquina, y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, firmaron con disidencias parciales.

De este manera, La Libertad Avanza da un paso importante y celebra una victoria parcial en la Cámara alta, al conseguir las firmas para el dictamen de mayoría de la Ley Bases y el paquete fiscal. Las negociaciones parecían estacadas, pero todo indica que el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo una incidencia preponderante y destrabó las negociaciones con los legisladores "dialoguistas".