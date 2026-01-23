Hallaron al argentino que había desaparecido en Punta del Este: pasó toda la noche en el mar

El intenso operativo de emergencia comenzó en la noche del jueves. Cómo fue el hallazgo y qué se sabe hasta el momento.

Daniel Crisci, de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes.

Este viernes por la mañana, y tras un intenso operativo que se extendió desde la tarde noche del jueves, las autoridades lograron hallar con vida a un turista argentino que había desaparecido en Punta del Este , Uruguay.

Fuentes policiales revelaron que el intenso operativo de emergencia comenzó en la noche del jueves en las costas de Punta del Este , tras el alerta de que un turista argentino desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua.

Finalmente Daniel Crisci , de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay a Telenoche.

A las 7 de la mañana se comunicó que el hombre había sido hallado con vida, alrededor de las 9 llegó al puerto y media hora después se encontraba declarando ante las autoridades, que por estas horas intentan reconstruir qué sucedió durante las más de 10 horas que el hombre permaneció desaparecido.

Lo encontraron a casi diez kilómetros de la costa, en la zona de Portezuelo. El hombre pasó toda la noche en el agua.

El medio local Cadena del Mar precisó que Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades.

La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró el operativo de búsqueda, con dos embarcaciones y dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, arribó una nueva embarcación proveniente de Rocha.

Según precisaron, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para trasladarlo a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.

El prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, informó que hallaron al hombre "en buen estado de salud", a unas seis millas acuáticas de Piriápolis.

Consultado por lo ocurrido, el hombre dijo haber sufrido "una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión de la moto de agua".

Dos casos similares

A principio de 2025, la Armada de Uruguay buscó intensamente por cuatro días a un joven argentino que había desaparecido el 1° de enero al ingresar al mar para asistir a dos compañeros. Finalmente, fue hallado flotando a 1.500 metros de la costa de Punta del Este.

El cadáver fue encontrado en la Parada 3 de La Brava, un área conocida como La Huella, y detectado por un grupo de guardavidas que lo reconoció.

Por otro lado, la última semana, un argentino de 50 años fue hospitalizado en Punta del Este tras ser rescatado del mar luego de ser golpeado inesperadamente por una ola.

De acuerdo con la información de Maldonado Noticias, una intervención inmediata de los socorristas permitió sacar al turista del agua y evitar complicaciones adicionales. La víctima habría sufrido una lesión en la columna, concretamente en la zona de las vértebras cervicales, por el impacto recibido.