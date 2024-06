Increíble fenómeno en Tierra del Fuego: las olas se congelan en el norte de la provincia

SE CONGELÓ EL MAR.mp4

En este caso, se estima que la principal causa del fenómeno tenga que ver con las temperaturas extremadamente bajas que vienen padeciendo, sumado a las condiciones climáticas particulares del lugar que favorecen la formación de hielo en el mar, según explicaron desde Radio 3 Trelew.

En los últimos días, la zona registró un considerable descenso de las temperaturas, por lo que resulta factible que este haya sido uno de los motivos que llevó a generar que el agua del mar se congele. Si bien no es habitual que esto suceda, las condiciones extremas pueden ser propicias para esto.

Una vecina contó que también se congelaron las cañerías de las casas y aclaró que “es muy normal” en esta época del año.

Desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios se dispuso ayer restringir, desde las 14.00 y hasta las 20.00 horas, el servicio de agua potable en la zona céntrica de Ushuaia y en diversos barrios para recuperar los niveles de almacenamiento de agua potable, según detallaron en El diario del fin del mundo.

¿Por qué la Patagonia será esta semana la región más fría de América?

Durante el fin de semana, el intenso temporal y las fuertes nevadas generaron complicaciones en Neuquén y en toda la Patagonia, con rutas y caminos intransitables y pasos fronterizos cerrados. El frío seguirá durante toda esta semana, lo que llevará a ser la región más fría de América, con un dato erróneo en redes que es tendencia.

SMAndes_FedericoSoto Nevada 20 Junin_DSC1634.jpg

Las fuertes nevadas cerraron rutas y caminos en el interior de la provincia de Neuquén, obligaron este lunes incluso a suspender las clases en las escuelas de algunas localidades en otras, como Andacollo, Huinganco, Las Ovejas y Los Miches, hay “falta de energía, Internet, agua y complicación del traslado".

La Patagonia, víctima de temperaturas bajo cero y temporales de nieve

Ese panorama se repite en buena parte de la Patagonia, con las principales rutas en el sur de la Argentina bajo alerta. El temporal es tan intenso que hasta tuvieron que evacuar a trabajadores de las represas de Santa Cruz y en algunos lugares hubo más de un metro de nieve acumulada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1804651805785166322&partner=&hide_thread=false “Villa La Angostura”



Porque la nevada dejó paisajes de ensueño en la Patagonia argentina. pic.twitter.com/1OxeHdcllK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 22, 2024

El pronóstico no es alentador para toda esta semana, lo que llevará a que la Patagonia sea la región más fría de América, aunque en la red social X (ex Twitter) se hizo viral por un posteo y una imagen que indicaba que sería la zona más fría del planeta. La imagen se replicó pero no es acertada.

Un registro bajo cero y un falso récord mundial que se hizo viral

El pronóstico para toda la semana marca que se continuará con este panorama en la región. Según datos de Windy, la empresa que presta servicios interactivos de previsión meteorológica en todo el mundo, las temperaturas mínimas en algunas zonas de la Patagonia alcanzarían los 11° bajo cero, lo que la convertirán en la región más fría de América.

Esa temperatura bajo cero generó que un usuario de X realizara un posteo que se hizo tendencia, pero que no es correcto. “El martes a las 6 de la mañana la Patagonia será el lugar más frío del mundo”, indicaba un posteo en X con una imagen de las planeta. Pero el récord no es real, como es lógico, con zonas más australes y temperaturas mucho más bajas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1804871120480264518&partner=&hide_thread=false “Frío”



Porque el martes a las 6 de la mañana la Patagonia será el lugar más frío del mundo. pic.twitter.com/yxP6XVWYCx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 23, 2024

“En cualquier lugar de la Antártida las temperaturas serán más bajas”, aclaró Matías Bertolotti, el meteorológo del canal TN.