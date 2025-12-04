Insólita tragedia en Buenos Aires: una joven murió al golpeada por un andamio

La Justicia tomó intervención de inmediato y el caso quedó bajo investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33.

Una tragedia conmovió al barrio porteño de Villa Devoto luego de que una joven de 20 años muriera tras ser alcanzada por un andamio que cayó desde una obra en construcción . El hecho ocurrió en avenida Chivilcoy al 3600 y generó una inmediata intervención policial y sanitaria, aunque nada pudo hacerse para salvar a la víctima.

Según precisaron fuentes oficiales, el alerta al 911 ingresó minutos antes de las 15, cuando vecinos observaron a la joven desplomada sobre la vereda y sospecharon que algo había caído desde el edificio en obra. Al llegar al lugar, el personal policial confirmó que la mujer ya no tenía signos vitales.

El impacto habría sido provocado por un bloque de madera con material que se desprendió desde un andamio. El golpe le produjo un severo traumatismo de cráneo que provocó su muerte en el acto , según constató el SAME.

La Justicia tomó intervención de inmediato y el caso quedó bajo investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de homicidio culposo y el arquitecto responsable de la obra, un hombre de 79 años, fue imputado preliminarmente mientras avanzan las pericias.

Tragedia Villa Devoto Andamio (1)

Fuentes vinculadas al expediente indicaron a Infobae que también se busca establecer el grado de responsabilidad de la empresa constructora, identificada como Wadesh SA. El director de la obra fue individualizado por las autoridades, aunque por el momento no recibió imputación formal. Los peritos intentan determinar qué provocó el desprendimiento del andamio y si existieron fallas en las medidas de seguridad.

En relación con el estado del predio, los investigadores señalaron que ya había sido inspeccionado en 2024, cuando se inició la excavación. Tras un período de suspensión, las tareas se reanudaron con nuevas verificaciones de Seguridad e Higiene, que habían certificado la presentación de la documentación necesaria para continuar con las obras.

El episodio provocó consternación entre residentes y transeúntes de la zona, que se acercaron a observar el operativo policial mientras los especialistas recolectaban pruebas y delimitaban el área para preservar la escena. Las autoridades continúan trabajando para reconstruir el recorrido del objeto que cayó y determinar si hubo negligencia humana o fallas en la estructura del andamio.

Ambulancia. SAME.jpg

Otro incidente reciente en el mismo barrio

El fatal episodio ocurrió apenas días después de otro hecho que mantuvo en vilo a los vecinos de Villa Devoto. Durante la madrugada del martes pasado, un incendio se desató en el séptimo piso de un edificio ubicado también sobre avenida Chivilcoy, en la intersección con José Pedro Varela.

El fuego, que avanzó rápidamente en uno de los dormitorios de la vivienda afectada, obligó a la intervención de varias dotaciones de bomberos y equipos del SAME, que trabajaron para evacuar a los residentes. Dos personas —una mujer de 37 años y un niño de 10— fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta por inhalación de humo, aunque ambas permanecieron fuera de peligro.

Tras casi una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y continuar con la ventilación de los sectores afectados. No se registraron fallecidos, pero el incidente dejó importantes daños materiales y generó preocupación entre los habitantes del edificio.