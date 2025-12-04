Cayó un helicóptero en una cancha de tenis: tres personas heridas

La aeronave se precipitó sobre el terreno cercano al Aeroparque Jorge Newbery. Intervinieron el SAME, la Policía de la Ciudad y los Bomberos.

Un helicóptero de uso privado con tres ocupantes a bordo cayó este jueves por la tarde en una cancha de tenis ubicada en la zona del circuito KDT, en Costanera Norte, a pocas cuadras del Aeroparque Jorge Newbery.

El hecho ocurrió cerca del atardecer e implicó la rápida intervención de los servicios de emergencia porteños. La Policía de la Ciudad , personal del SAME y dotaciones de bomberos acudieron al lugar tras recibir el alerta por la caída de la aeronave.

Según confirmaron fuentes oficiales, en el helicóptero viajaban dos hombres y una mujer. Los tres fueron rescatados con vida, conscientes y trasladados para su evaluación médica. El piloto resultó con heridas de distinta consideración.

Desde el SAME informaron que el operativo se activó de inmediato y que todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar antes de ser derivados a centros de salud para estudios complementarios. En tanto, el helicóptero quedó tendido en el predio deportivo, y se desplegó un perímetro de seguridad para evitar riesgos a terceros.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del incidente. Por el momento, no se informó sobre fallas técnicas previas al impacto.

Insólita tragedia en Buenos Aires: una joven murió al golpeada por un andamio

Una tragedia conmovió al barrio porteño de Villa Devoto luego de que una joven de 20 años muriera tras ser alcanzada por un andamio que cayó desde una obra en construcción. El hecho ocurrió en avenida Chivilcoy al 3600 y generó una inmediata intervención policial y sanitaria, aunque nada pudo hacerse para salvar a la víctima.

Según precisaron fuentes oficiales, el alerta al 911 ingresó minutos antes de las 15, cuando vecinos observaron a la joven desplomada sobre la vereda y sospecharon que algo había caído desde el edificio en obra. Al llegar al lugar, el personal policial confirmó que la mujer ya no tenía signos vitales.

El impacto habría sido provocado por un bloque de madera con material que se desprendió desde un andamio. El golpe le produjo un severo traumatismo de cráneo que provocó su muerte en el acto, según constató el SAME.

La Justicia tomó intervención de inmediato y el caso quedó bajo investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de homicidio culposo y el arquitecto responsable de la obra, un hombre de 79 años, fue imputado preliminarmente mientras avanzan las pericias.

Tragedia Villa Devoto Andamio (1)

Fuentes vinculadas al expediente indicaron a Infobae que también se busca establecer el grado de responsabilidad de la empresa constructora, identificada como Wadesh SA. El director de la obra fue individualizado por las autoridades, aunque por el momento no recibió imputación formal. Los peritos intentan determinar qué provocó el desprendimiento del andamio y si existieron fallas en las medidas de seguridad.

En relación con el estado del predio, los investigadores señalaron que ya había sido inspeccionado en 2024, cuando se inició la excavación. Tras un período de suspensión, las tareas se reanudaron con nuevas verificaciones de Seguridad e Higiene, que habían certificado la presentación de la documentación necesaria para continuar con las obras.

El episodio provocó consternación entre residentes y transeúntes de la zona, que se acercaron a observar el operativo policial mientras los especialistas recolectaban pruebas y delimitaban el área para preservar la escena. Las autoridades continúan trabajando para reconstruir el recorrido del objeto que cayó y determinar si hubo negligencia humana o fallas en la estructura del andamio.