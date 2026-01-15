Inversores argentinos volvieron a ser los protagonistas de los negocios en el país durante 2025

Hubo récord de compra de empresas. La mayoría fue protagonizada por capitales nacionales, lo que puede abrir la puerta a los inversores extranjeros.

En 2025, la compra de los activos de Petronás por parte de Vista, figura entre las transacciones más importantes.

Los inversores argentinos volvieron a cobrar protagonismo en 2025 en lo relacionado con las compras y adquisiciones de compañías. El año pasado se registró un récord de 105 operaciones de este tipo por u$s7.165 millones, y la mayor parte de ello fueron inversores locales, algo que es poco usual, ya que en general lo que ocurre es que los activos nacionales se extranjerizan.

Así lo indica un reporte de la c onsultora internacional KPMG. En ese trabajo, se señala que “durante el año 2025 se registraron 105 transacciones de fusiones y adquisiciones por un valor de al menos US$7.165 millones, que lo convierte en el tercer mayor registro en monto en los últimos 10 años y el primero en volumen desde 2019 en superar el umbral de los 100 acuerdos”.

El informe detalla además que “p or primera vez desde 2020, los compradores locales fueron mayoría , representando el 57% de los acuerdos, frente a los extranjeros que habían sido más activos en años anteriores”.

m&a2025

“Este cambio refleja el protagonismo de inversores locales en la primera etapa del nuevo modelo económico. Los valores de las transacciones también crecieron, ya que hubo acuerdos con tickets por arriba de US$500 millones, el registro más alto en al menos 15 años, y 13 operaciones por encima de US$100 millones”, dice el reporte.

Según indica KPMG “gradualmente están volviendo a Argentina las transacciones estratégicas de valor”.

El hecho de que los principales inversores seran argentinos abre la puerta a que aparezcan mas adelante los extranjeros. Y es que los inversores internacionales no aparecen hasta tanto los locales no entran en los posibles negocios.

Cuáles fueron los sectores con más acuerdos

Los sectores más activos en 2025 fueron:

Energía & Recursos (23%) y Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) (16%), los cuales concentraron casi el 40% de las transacciones y cerca del 60% del valor operado.

Les siguieron Alimentos & Agro (14%)

Servicios Financieros (12%)

Industria & Construcción (11%), mostrando una mayor diversificación sectorial.

Entre los subsectores más dinámicos se destacan:

Oil & Gas (con foco en Vaca Muerta),

Minería (especialmente litio),

Electricidad (incluyendo concesiones de las hidroeléctricas del Comahue),

Software & IT (que incluyó deals vinculados a inteligencia artificial),

Alimentos y agro, y servicios financieros.

Cuáles fueron las principales operaciones del 2025

Según KPMG, entre los acuerdos más importantes del año pasado figuran la adquisición de Petronas E&P Argentina por parte de Vista, con participación en La Amarga Chica (Vaca Muerta), por US$1.500 millones.

También aparece la compra de la operación de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones por parte de Telecom (aún bajo análisis por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia),

Por otro lado, el año pasado Adecoagro que adquirió Profertil, alcanzando el 90% de participación accionaria en dos transacciones (Adecoagro además fue adquirido por Tether – participación mayoritaria – a principios de año).

También se produjeron otras operaciones como la adquisición de Diagnóstico Maipú (de la brasilera DASA) por parte de Swiss Medical Group, y la transferencia de acciones y concesión de las Represas del Comahue por parte del Estado Nacional a privados, captando US$706 millones, entre otras transacciones relevantes.

Cuáles son las perspectivas del 2026

De acuerdo con el estudio, “el próximo año se anticipa un ciclo alcista para las fusiones y adquisiciones de empresas, impulsado por la consolidación del proceso de normalización económica, reformas estructurales (tal como la laboral e impositiva), la continuación del proceso de desregulación y expectativas por mayores niveles flexibilidad cambiaria para empresas”.

“Factores adicionales incluyen la baja del riesgo país, privatizaciones previstas y el impacto del RIGI que movilizará inversiones por más de US$25.000 millones en minería, energía renovable, petróleo & gas, siderurgia y puertos”, plantea el estudio..