Javier Milei advirtió al gremio ATE frente a la "ocupación pacífica": qué dijo

milei.jpg La respuesta de Javier Milei respecto a la movilización de ATE.

La respuesta del Presidente acumuló más de 90 mil impresiones, y luego el mandamás se dedicó a compartir elogios a su figura en redes sociales y encuestas de dudosa procedencia que siempre dan una imagen positiva altísima.

La postura de ATE que molestó a Javier Milei

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los Ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público que en los próximos días sumarán 15 mil empleados más.

"Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió este jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Rodolfo Aguiar. ATE.jpg Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), alentó la movilización masiva.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

"Cachorro" Godoy se sumó a las medidas

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, dijo que espera que estén dadas las condiciones en abril próximo para concretar un segundo para general, junto a la CGT y la CTA de los Trabajadores, contra la gestión de Javier Milei, y sostuvo que el ajuste del Gobierno para bajar déficit fiscal "es un perro que se muerde la cola".

"Hay una gran cantidad de conflictos sectoriales abiertos en estos momentos por parte de varios sindicatos. Creo que se están dando las condiciones para que en abril se haga otro paro con la CGT y la CTA de los Trabajadores", evaluó Godoy en declaraciones a Noticias Argentinas.

En ese marco, el gremialista ató la chance de lanzar el paro a que el mega DNU no sea rechazado en Diputados o a que se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Bases que girará el Gobierno, aunque lo cierto es que ninguna de esas dos cuestiones va a quedar definida durante abril.

Hugo Cachorro Godoy 1200.jpg Hugo "Cachorro" Godoy, secretario de la CTA Autónoma, también apuntó contra el Gobierno.

En tanto, al manifestar su mirada sobre la gestión libertaria, Godoy apuntó contra el ajuste que le atribuyó a Milei para bajar el déficit fiscal y para eso se valió de una metáfora: "Es un perro que se muerde la cola", definió.

"No están estabilizando la economía, están haciendo una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados. Hacen un ajuste que es más fuerte que el que pidió el FMI", lamentó.

Al respecto, se quejó de que en el gobierno "no se amilanan en en seguir destruyendo la vida de los jubilados y ahora de los trabajadores estatales", en referencia a las recientes cesantías en el sector.