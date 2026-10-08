Javier Milei anunció el reestreno remasterizado de su recital en el Movistar Arena

El Presidente confirmó que el video del show que encabezó antes de las elecciones legislativas se emitirá con imágenes inéditas.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que el próximo martes 13 de octubre, a las 20, publicará una versión remasterizada del recital que ofreció en el estadio Movistar Arena el 6 de octubre de 2025. En aquella oportunidad, el mandatario se presentó sobre el escenario para cantar junto a Las Fuerzas del Cielo, un evento masivo realizado apenas 20 días antes de las elecciones legislativas.

El anuncio fue comunicado por el propio jefe de Estado desde su cuenta de X mediante un mensaje con su sello característico: “SE VIENE LA VERSIÓN REMASTER DE UNA NOCHE HISTÓRICA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”. Según se confirmó en la publicación, la transmisión del material reeditado se realizará a través de la cuenta Milei_Media .

El posteo del mandatario incluyó un video de promoción en el que una voz en off promete mostrar “una noche inolvidable, ahora reeditada, más cámaras y material inédito” de lo vivido en el estadio porteño. Además, el material audiovisual le asignó a aquella presentación musical un logro que trasciende el plano artístico, atribuyéndole un fuerte impacto político.

Entre las definiciones del tráiler se destacan frases como “Un evento político único en la historia” y “El recital que dio vuelta una elección”, en referencia a la remontada electoral que dio La Libertad Avanza.

SE VIENE LA VERSIÓN REMASTER DE UNA NOCHE HISTÓRICA.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/o0FwBjNiaK — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2026

El repertorio del show y la banda presidencial

El video promocional repasó los momentos más difundidos del espectáculo realizado en el recinto de Villa Crespo, que cuenta con capacidad para 15.000 personas y sirvió también para la presentación del libro de Milei titulado La construcción del milagro. La transmisión original del evento se había realizado en vivo a través de la plataforma YouTube.

Durante la velada sonaron canciones como “Panic Show”, el tema de La Renga que el líder libertario utilizó de manera recurrente durante su campaña presidencial de 2023; “Demoliendo hoteles”, el clásico de Charly García que contó con la presencia de Lilia Lemoine sobre las tablas; y la pieza “Dame fuego”. El cierre de la pieza audiovisual sumó además otra frase sobre la figura del mandatario al calificar que “Ningún líder mundial puede igualarlo”, previo a mostrar la fecha del estreno y el tema “kuka tirapiedra”.

Para esa presentación, la denominada "banda presidencial" estuvo conformada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la batería, Joaquín Benegas Lynch en la primera guitarra, el biógrafo de Milei, Marcelo Duclós, en el bajo y la diputada Lilia Lemoine en la voz.

Dudas por los costos del evento y fuertes críticas

A pesar de la expectativa generada por el reestreno, el evento volvió a poner en agenda las controversias que rodearon su realización. En primer lugar, desde el Gobierno nacional nunca se informó oficialmente cuánto dinero costó la organización de la jornada. Sin embargo, el economista Roberto Cachanosky realizó un cálculo estimativo señalando que el show demandó “un piso de costo de US$ 260.000”, contemplando el alquiler del estadio, los gastos técnicos y el servicio de catering.

Por otro lado, la banda de rock La Renga volvió a ser noticia por sus objeciones explícitas al uso de su música por parte del mandatario. En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, el bajista de la agrupación, Tete Iglesias, criticó con dureza que Milei interpretara “Panic Show” y sentenció: “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”.