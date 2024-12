Javier Milei cumple un año de gestión: qué dice la última encuesta

Nivel de imagen de Javier Milei 2024.png El nivel de imagen del presidente Javier Milei.

El estilo confrontativo del presidente sigue siendo un arma de doble filo, pese a que es aplaudido por la generación más joven y un sector duro del PRO que se fue con Milei. Mientras para algunos simboliza honestidad y coherencia, para otros intensifica la grieta. Su discurso, cargado de provocaciones, divide más que une. Incluso dentro de sus propios seguidores hay un consenso: lo económico avanza, pero la agenda social y política tiene asignaturas pendientes.

Javier Milei: amor, odio, economía y polarización

De acuerdo al sondeo, el 47,3% aprueba su gestión, mientras que el 52,7% la desaprueba categóricamente. La encuesta también señala algunas frases que estuvieron en boga durante 2024, respecto a quién está pagando el ajuste. En este caso, el 80,4% de los encuestados respondió que lo "lo está pagando la gente", mientras que el 17,4% o cree que sea así.

Sobre la confianza en que Javier Milei mejorará la economía, un 52,6% expresó desconfianza en que el presidente pueda mejorar la economía del país, el 46,5% contestó que tiene confianza. Es en este pto donde se generó una polarización en la gente.

También, comparando con comparado con enero de 2024, la desconfianza bajó ligeramente (de 54,5% a 52,6%), mientras que la confianza creció (de 44,9% a 46,5%), sugiriendo que la opinión pública aún está en proceso de definirse frente a la gestión económica del nuevo gobierno.

Milei y la economía.jpeg

Otro de los datos llamativos de la encuesta es la percepción sobre la derogación de la Ley del Aborto. El 57,1% de los encuestados está en desacuerdo con la derogación de la ley sancionada en el gobierno de Alberto Fernández, pero con una iniciativa de un colectivo de mujeres que viene desde mucho antes.

En este sentido, se consolida la posición mayoritaria en noviembre de 2024: solo un 33,7% está de acuerdo con derogar esta ley, mientras que el 9,2% no tiene una posición definida. Es decir, no sabe. En términos comparativos, desde febrero de 2024, la proporción de quienes están en desacuerdo aumentó (de 52,5% a 57,1%). La mayoría no adhiere a que se hagan cambios en esa ley.

El “wait and see” de la Argentina mileista

La sociedad parece haberse acomodado en un estado de espera, esa especie de “wait and see” que describe el informe. ¿Qué se espera? Resultados. Con una economía que empieza a mostrar signos de recuperación en sectores específicos, la pregunta no es tanto si Milei podrá mantener su base electoral, sino si su figura será suficiente para proyectar un triunfo en 2025.

Los desafíos son inmensos, y el margen de error, mínimo. Mientras tanto, la oposición sigue fragmentada. La sociedad parece haberse acomodado en un estado de espera, ese “wait and see” (esperar y ver), que describe el informe de Zuban Córdoba.

El gobierno de Javier Milei, sustentado en la reducción de la inflación y un discurso antisistema, ha logrado mantener a flote la aprobación pública. Pero el desafío más grande está en lo que viene: ¿Puede el oficialismo mantener esta base de apoyo hasta las elecciones legislativas de 2025?

Si bien la fragmentación opositora juega a su favor, la incógnita radica en la figura de Milei como centro absoluto de su movimiento.

Milei y el ajuste casta y gente.png Que el ajuste económico lo esté pagando "la casta" es una de las frases que los argentinos no le reconocen al presidente.

El informe resalta que, aunque el oficialismo pueda repetir un triunfo en las urnas, persiste la duda sobre si el “mileismo” es capaz de generar liderazgos más allá de su figura. Gobernadores y referentes provinciales tienen en las elecciones legislativas su primera prueba de fuego para demostrar que el proyecto libertario tiene futuro como espacio político y no solo como fenómeno personalista .

El costo de las luces amarillas

El balance del primer año no es solo económico. Si bien las cifras macroeconómicas ofrecen señales alentadoras, el gobierno enfrenta críticas en áreas como educación, transparencia y seguridad. En este último punto, la gestión Milei muestra flaquezas que no han pasado desapercibidas. Según la encuesta, temas como el acceso a la información pública o los desatinos en política exterior también erosionan la confianza de sectores clave de la sociedad.

Además, persiste una gran polarización en la percepción pública. El informe refleja que el 56% de los argentinos cree que su nivel de vida ha empeorado desde que Milei asumió, y solo el 31% ve mejoras en su economía personal. Las cifras muestran un descontento latente que podría convertirse en un problema a medida que la paciencia se agote .

Un año en resumen: luces y sombra

El primer año del gobierno libertario se define por contrastes. Mientras la economía parece encaminada y logra sostener la aprobación pública, las críticas a su enfoque ideológico y a los temas sociales limitan el alcance de su mensaje. La apuesta sigue siendo doble: consolidar un éxito económico que lo diferencie de gestiones pasadas. Al mismo tiempo, mostrar que su modelo puede generar un cambio estructural más allá de las cifras.