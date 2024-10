Javier Milei desencajado contra la prensa: "Dijeron que me acuesto con mi hermana y con mis perros"

"Me hicieron la campaña negativa más grande la historia de la humanidad, con fuerte complicidad de los medios y los periodistas mintiendo abiertamente por dinero", afirmó. "El 85% de los periodistas miente todo el tiempo, agregó.

Ante una repregunta del periodista Franco Mercurialli sobre el tema, el presidente contesto: "Voy a ir contra un periodista de tu casa, te gusta el durazno bancate la pelusa", respondió Milei enojado. "El señor Marcelo Bonelli mintió sobre los motivos de la renuncia del ministro Mario Russo", agregó montado en cólera. "Una de las cosas que yo hago es trackearlos a ustedes, y el señor Bonelli se equivoca siempre del mismo lado", insistió.

"Nunca escuché pedir perdón a aquello inmorales que dijeron que yo me acuesto con mi hermana o con mis perros, o los que me dijeron nazi o hitleriano", vociferó el presidente. Al tiempo que contó, "el único que me pidió perdón fue Pablo Duggan, así que imaginate en el nivel que están los otros". "No me busqués porque me vas a encontrar", insistió ante las preguntas de Mercurialli.

Sus diferencias con Victoria Villarruel

En otro pasaje de la nota, Javier Milei se diferenció de su vicepresidenta Victoria Villarruel por su homenaje a la exmandataria María Estela Martínez de Perón. "Yo no lo hubiera hecho", consideró el jefe de Estado en declaraciones al canal TN.

Luego de que la titular del Senado homenajeara a la expresidenta y colocara un busto suyo en la Cámara alta, Milei cuestionó la reivindicación que hizo Villarruel.

"Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", subrayó el mandatario nacional.

La interna peronista

Sobre la actualidad del Justicialismo, Milei dijo que el enfrentamiento político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof "no es un problema" para él. "Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", enfatizó.

El presidente expresó: "Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso".

"Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina", enfatizó.

El conflicto universitario

Milei también se refirió al veto al financiamiento de las universidades y señaló que "es muy interesante el tema de los estudiantes" porque "las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada".

"Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales. Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayeron 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata eso. Acá no está en juego ni la universidad pública ni el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es auditarlas. ¿Cuál es el problema? Los que roban no quieren. Entonces los políticos empiezan con discusiones mentirosas", agregó.

En ese marco, apuntó contra el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto: "La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Él dijo ‘Milei cree que gana con el veto, pero pierde’. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas".

"No por nada fue el jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas", cuestionó Milei.