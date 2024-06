Javier Milei dijo que en el mundo destacan su "tarea titánica" para bajar la inflación y negó otra devaluación

"Lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que, frente a un ajuste de este calibre, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque, si no hubiéramos actuado correctamente, hubiera sido una catástrofe”, dijo Milei en República Checa.

caputo.jpg Luis Caputo aseguró que no habrá una nueva devaluación.

En ese sentido, remarcó que en la tercera semana de junio la variación de índice de precios al consumidor fue del 0% y en el Poder Ejecutivo se ilusionan con poder tener un porcentaje por debajo del 4% en todo el mes.

Además, Milei negó en la mañana de este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya exigido al gobierno una devaluación del 30% para realizar el desembolso de dinero. “Eso es falso. De hecho, Caputo explicó que el informe del organismo no señala eso”, añadió.

El mandatario resaltó que el organismo no realizó exigencias monetarias, sino que mantiene sus predicciones sobre el programa. “El levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central, es exterminar todos los mecanismos por los que se emitía dinero”, explicó.

La realidad económica según Milei

En otro pasaje de la entrevista, Milei destacó la política inflacionaria en alimentos de la tercera semana de junio que fue del 0%: “Eso significa que vamos por el camino correcto, falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funciona"

“Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación”, planteó el Presidente.

Milei españa.jpg Javier Milei enfrenta algunas acusaciones de condecoraciones "ilegales" en España.

Asimismo, calificó de “diputados degenerados fiscales” a los legisladores que impulsaron una modificación de la movilidad jubilatoria al plantear que "el intento desestabilizador golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición hizo que el precio de los bonos caigan”.

“El problema argentino no es un problema monetario, es de competitividad, y eso no se arregla devaluando. Es como creer que las personas pueden incrementar la cantidad de carne que comen por el simple hecho de que imprime dinero. La riqueza no se imprime, se genera”, concluyó.

La agenda de Milei

El presidente Javier Milei mantendrá este lunes sendas reuniones en la República Checa, mientras que además recibirá un premio del Instituto Liberal.

A las 10:30, el Presidente mantendrá un encuentro con el Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala, mientras que a las 12:15 recibirá el Premio del Instituto Liberal.

Javiere Milei. Olaf Scholz.jpg Javier Milei junto a Olaf Scholz.

Luego, a las 15:00, Milei compartirá un saludo privado con el Presidente de la República Checa, Petr Pavel.

Por su parte, a las 12:00 el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini se reunirá con el vicepresidente de River, Matías Patanian.

En tanto, a las 14:00, mantendrá un encuentro con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra y a las 16:00 con el Cónsul General de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera.