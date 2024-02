Javier Milei dio la orden y la Ley Ómnibus no volverá a tratarse en la Cámara de Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados informó que no volverá a tratarse la ley "Bases" por indicación del presidente Javier Milei, luego de que fracasara la sanción en particular. Esto se anunció en un día de cruces entre parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques "dialoguistas".

Aunque el oficialismo no descartaba volver a tratar la ley en comisiones, a donde se había resuelto devolverla, el presidente Javier Milei decidió que no se debata nuevamente el proyecto , anunció el presidente del bloque de diputados de LLA, Oscar Zago.

El diputado libertario dijo por La Nación+ que Milei "ha tomado la determinación de darle la orden a los diputados de que no se vuelva a tratar" la ley "Bases" o popularmente conocida como "ómnibus", por la cantidad de temas contenidos en su texto.

El legislador dijo que el mandatario nacional consideró que se iba a analizar de nuevo en comisiones y entonces definió que para "que no la destrocen, que no se vuelva a tratar". Aclaró que el Gobierno definirá en las sesiones ordinarias "si se puede fraccionar o no" en nuevos proyectos.

LLA analizó los caminos a seguir tras la decisión de no avanzar con el tratamiento en particular el martes, cuando no tenían los votos para aprobar los artículos centrales de esa iniciativa.

En ese contexto, Zago admitió que una de las alternativas que se estudiaba era desmenuzar la iniciativa en varios proyectos: "Si la tenemos que dividir, se dividirá en distintos lugares según lo que arreglemos mañana entre Diputados y el Ejecutivo".

También el diputado de LLA Carlos D'Alessandro aseguró que el Gobierno nacional "no piensa enviar ninguna ley durante 2024" al Congreso y conjeturó que el proyecto Bases "va a ser retirado por el Ejecutivo".

"Recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024, por lo cual entiendo personalmente que esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo", reveló D'Alessandro por Radio 10. El legislador aclaró que los proyectos oficialistas serán elaborados por los diputados.

La vuelta a comisión

El oficialismo decidió el martes pedir la vuelta a comisiones del dictamen de mayoría cuando se rechazaron puntos de la reforma del Estado y se habían caído tres incisos referidos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que eran claves para el Gobierno, con lo cual se debería empezar de nuevo su tratamiento.

Los primeros reproches aparecieron en la noche del martes, cuando el Gobierno acusó a los gobernadores por el fracaso de la ley y se publicó un listado de "traidores" con los nombres de los legisladores que "votaron en contra del pueblo". Este miércoles se incrementaron con la publicación de un tuit del presidente Javier Milei contra los legisladores dialoguistas que votaron en contra de algunos artículos.

"En la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política -como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios- empezó a descuartizar nuestra ley de Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", dijo Milei.

El Presidente, de gira por Israel e Italia, publicó en su cuenta personal en la red social X una lista de diputados "leales y traidores", según el voto que realizaron este martes en la sesión, y expresó que los que lo hicieron en contra, a quienes calificó de "lobos con piel de cordero", utilizaron "el discurso del cambio para poder rapiñar una banca".

Embed AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA...

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

La respuesta de los "dialoguistas"

Desde la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR) llamó a "terminar con la incitación a la violencia contra el que piensa distinto" y acusó a Milei de encabezar "un operativo cargado de descalificaciones y agravios", en referencia a las listas con los nombres de los diputados que no acompañaron la votación.

"El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus", expresó el radicalismo en un comunicado.