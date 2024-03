Javier Milei echó al secretario de Trabajo por el aumento de sueldos del Gabinete

El Presidente le adjudicó toda la responsabilidad a Omar Yasín. "No debería haber cometido ese error", señaló el libertario.

“ Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido . Lo están notificando en este momento”, planteó en declaraciones a La Nación +.

Tras el escándalo generado a raíz del incremento del 48% contemplado en un decreto que llevaba la firma de Milei, el mandatario explicó: “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico".

"A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”, completó.

Al respecto, enumeró que tomó dos medidas, la publicación del Decreto 235/2024, que retrotrae el aumento que será descontado en el cobro del próximo mes, y el despido de Yasin al frente de la cartera de Trabajo, a pesar de que su firma no figura en el decreto.

"Se ha depositado y lo que se hace el mes que viene es que se descuenta cuando se hace el pago. Seguimos con esta tesitura que acá el ajuste lo pagan todos en especial la política", definió el jefe de Estado en la entrevista.

Asimismo, aprovechó para desvincular al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villaruel, del incremento salarial a legisladores, que también fue retrotraído.

"Vos podés decir 'no están tan entrenados como esta gente'. Es cierto. Pero cada vez que tocamos algo sale pus de todos lados y a veces te salpica, eso es la realidad", completó.

Por otra parte, hizo eco del intercambio que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner vía redes: “Es muy interesante, ella no se hace cargo de su decreto. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima”.

“Lejos de darme una respuesta hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella que cobra dos jubilaciones de privilegio”, concluyó.

El cruce entre Javier Milei y CFK por el aumento

Durante el fin de semana, Javier Milei se desentendió del decreto que firmó a finales de febrero y que le otorga a los miembros del Poder Ejecutivo un incremento salarial del 48 por ciento y aseguró que esto fue "automático" y "producto de un decreto firmado por Cristina Kirchner", allí comenzaron los cruces entre ellos.

Minutos después de la publicación del mandatario en el que manifestó que daría marcha atrás con el aumento y se desligaba de lo ocurrido, señalando que sucedió por un decreto del 2010, Cristina salió a cruzar al actual jefe del Ejecutivo. "Lo hacía más valiente, Presidente", le dijo en las redes sociales.

“Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Horas después, Milei volvió contra Cristina, pero desentendiéndose del aumento de las dietas. "Para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter", escribió.

Además, le pidió a la expresidenta que se haga cargo de la gestión 2019-2023, "es decir, del peor gobierno de la historia argentina", expresó y agregó por "haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia" durante cuatro años. Y enfatizó: "Logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección".