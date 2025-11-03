Javier Milei encabeza una reunión clave: la foto del nuevo Gabinete en Casa Rosada

Tras las renuncias y las nuevas designaciones, el presidente se reúne con el nuevo equipo de gobierno de cara al segundo tramo de gestión.

El primer intercambio entre los funcionarios será la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei encabeza este lunes por la mañana, una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Se trata del debut oficial de funcionarios que fueron anunciados durante el fin de semana.

Tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, sumado a la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego "El Colo" Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de la gestión.

El primer intercambio entre los funcionarios será la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026 , y podría dar inicio con un reconocimiento a los exfuncionarios por su desempeño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanMundo/status/1985321003677876285&partner=&hide_thread=false Así ingresaba el designado ministro del Interior Diego Santilli a la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Posó para fotos, saludo al personal y se dirigió al Salón Eva Perón.

Ya está en Casa de Gobierno Javier Milei.

Cobertura @NacionalAM870 pic.twitter.com/wc6BobvYd3 — Hernán Mundo (@HernanMundo) November 3, 2025

Quiénes son el resto de los funcionarios que se hicieron presente en esta reunión de Gabinete

En este encuentro también se hicieron presentes Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), con agenda en Madrid.

El titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, dijo presente tras reafirmar su lugar luego del triunfo electoral del domingo. Otro de los que se encuentra en esta reunión es el asesor presidencial Santiago Caputo junto a las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

El primero en llegar pasadas las 7:35 fue Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que desfiló por el Salón de Bustos a las 9. Luego, los ministros Quirno y Santilli desfilaron por la alfombra roja pasadas las 9.15. La novedad fue la presencia del fotógrafo Walter Carrera en la antesala al intercambio para retratar a cada uno de los presentes a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, que eludió los flashes.

casa rosada 1200.jpg

Aunque Adorni participe este lunes de la reunión, recién asumirá su nuevo cargo este miércoles por la mañana. Está previsto que el Presidente le tome juramento antes de emprender su viaje a Miami, para participar de la America Business Forum, en esa ciudad estadounidense, y participar de una nueva reunión de la organización conservadora Cpac.

La renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

La salida de Guillermo Francos del Gabinete se conoció el viernes por la noche y fue confirmada oficialmente el sábado. En ese mismo anuncio, Milei había adelantado que Francos asumiría como presidente de YPF, en un giro inesperado que evidenció el cambio de estrategia en la relación con los gobernadores, tras la aprobación de la Ley Bases y la reconfiguración del mapa legislativo.

Junto con Francos, dejó su lugar su ladero en la gestión, Lisandro Catalán, que estuvo en el cargo poco más de un mes.

El Ministerio del Interior ha sido, desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, una de las carteras más sensibles. Bajo la gestión de Francos y Catalán, se había convertido en el canal principal de comunicación con los mandatarios provinciales. Ahora, ese rol recaerá en Santilli, quien deberá consolidar el diálogo político en una etapa marcada por los desafíos fiscales, las negociaciones presupuestarias y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Noticia en desarrollo.