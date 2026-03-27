El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes por la noche

El presidente hablará tras el fallo de la Justicia de EE.UU, a favor de la Argentina en el caso YPF.

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional tras el fallo de la Justicia de EE.UU . a favor de la Argentina en el caso YPF .

El discurso del mandatario será este viernes por la noche . Según transcendió sería entre las 19 y las 20 horas, en los minutos previos al partido amistoso de Argentina contra Mauritania.

Cabe destacar que esta medida judicial anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones. Durante su intervención, el mandatario destacará el impacto de esta resolución y el trabajo conjunto que permitió este resultado favorable para el Estado argentino.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. Con esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente.

El Gobierno busca volver a marcar la agenda, hecho que no lograba en los últimos días por la investigación sobre Adorni. En este sentido será la cadena nacional de esta noche.

juicio YPF La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

"Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18 mil millones de dólares"

Este viernes desde el centro de formación de Capital Humano, Milei anunció que el CEO de YPF, Horacio Marín, le confirmó esta noticia. "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18 mil millones de dólares", adelantó.

"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", agregó.

Qué se sabe sobre la decisión de la Justicia en el caso YPF

Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska.

jueza Loretta Preska.jpg En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Preska rechazó un planteo de la Argentina y le pidió que entregue información sobre sus bienes.

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra Argentina e YPF "no son reconocibles según la ley argentina".

Los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima y no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento.

Los magistrados enfatizaron que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso de estatización y desplaza cualquier reclamo de naturaleza contractual. Por esa razón, tampoco existía obligación de realizar una oferta pública de adquisición de acciones a los minoritarios una vez concretada la expropiación.