Cadena Nacional de Javier Milei tras el fallo a favor de Argentina por la expropiación de YPF

El presidente emitió un mensaje a través de los canales oficiales celebrando el fallo a favor del país y cuestionando al kirchenrismo.

Tras conocerse este viernes que la justicia de los Estados Unidos dictó una sentencia favorable para la República Argentina, en el marco del litigio por la expropiación de YPF , en la que el país evitará pagar U$S 16.000 millones al fondo Burford Capital, el presidente Javier Milei emitió un mensaje grabado por cadena nacional durante la tarde.

Se trata de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario.

A las 19, a través de los medios oficiales, todos los canales de televisión transmitieron la grabación del mensaje sobre el fallo. Milei comenzó su discurso destacando que es "un enorme honor y la inigualable alegría " dar este mensaje e informar sobre este hecho histórico.

Festejó que de perder este juicio "hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas" y agregó que "hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista".

Cadena Nacional Milei YPF ley de expropiacion

"Hoy tenemos una Nación más rica pero también más seria que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional" celebró.

Además, se refirió al kirchnerismo como responsables de haber llegado a esta situación y que hoy quiere sacar rédito de este fallo: "Cristina Fernández de Kirchner y el inefable Axel Kicillof, pretenden apropiarse de este resultado, estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría hacer costado todo, mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar, que nos podría haber dejado sin YPF y con un estado fundido".

Destacó la pericia de su gobierno

“El Juicio de YPF empezó durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández, ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración, lo que parecía imposible, lo hicimos posible”.

Milei aprovechó para felicitar a su equipo y reconocerles el trabajo realizado: “Este logro es consecuencia del trabajo riguroso profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos. Gracias de parte de todos los argentinos de bien por su excelencia técnica y su servicio a la Patria” y en un apartado, destacó el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alex Oxenford

Modificación de la Ley de Expropiaciones

El presidente fue tajante con las expropiaciones: “Expropiar está mal, porque robar está mal, quebrar este principio nos costó 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia”.

“El liberalismo es hacernos cargos de los errores del pasado y hacernos cargos de las necesidades del futuro, por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país” adelantó.

Un fallo histórico para Argentina

Se trata de un hecho histórico para el país, donde la corte estadounidense dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue unánime, dado que el camarista José Cabranes, disintió de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

La Argentina había presentado la apelación al fallo original de Preska en septiembre de 2024, pero en octubre pasado, había tenido lugar una audiencia de argumentos orales. Desde entonces el tribunal se había abocado a resolver el caso y hace pocos días había suspendido

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El fallo de la la justicia a favor de YPF

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacó la Cámara.

Según detalló Infobae, más allá de las apelaciones que puedan surgir, esto marca una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una sumar de más de USD 16.000 millones.

En el fallo, el tribunal ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

Cabe recordar que este litigio nace en el 2015, y había tenido su punto más crítico en 2023. En ese momento, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York condenó al Estado nacional a pagar la millonaria indemnización más intereses, al considerar que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.