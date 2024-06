Javier Milei en España: la denuncia sobre su reunión con Isabel Díaz Ayuso y por qué fue rechazado por el Rey

La agrupación política española Más Madrid denunció que la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña que recibirá el presidente Javier Milei de manos de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cumpliría con las "exigencias legales" al tratarse de un "viaje privado".

“Ante un viaje que no sabemos si es de carácter privado o público, queremos conocer los criterios por los cuáles le van a entregar una medalla a Javier Milei. Sobre todo a un presidente que ha mostrado una deslealtad absoluta y una falta de respeto ante la democracia española” , aseguró la diputada de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones televisivas.

A su vez, Bergerot dijo que su espacio político está dispuesto a ir a la justicia para que el Presidente no sea condecorado por Ayuso. “No vamos a dudar en hacer todo lo necesario para que Milei no sea reconocido por el pueblo madrileño”, enfatizó.

En la carta enviada este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, la agrupación progresista española manifestó que, de acuerdo a la Ley 2/2024, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid “se otorga a representantes de otros países en visita oficial en la Región”.

isabel diaz ayuso.jpg Isabel Díaz Ayuso se reunirá con Javier Milei, aún cuando hay varias críticas al respecto.

“El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como una visita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista, contrario a la justicia social. No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña”, argumentaron en el texto dirigido a Ayuso.

¿Por qué Javier Milei no fue recibido por el Rey?

La Casa Real rechazó el pedido del presidente Javier Milei sobre ser recibido por el Rey Felipe VI en su próxima visita a España debido a que todos los asuntos de política exterior “los decide el Gobierno” de Pedro Sánchez.

Semanas atrás, y mediante una nota enviada por el equipo de asesores, Milei solicitó un encuentro con el Rey para se lleve a cabo el encuentro “formal y diplomático entre ambos países, sin embargo, la jefatura de Zarzuela optó por desentenderse del asunto y desestimar el pedido.

Cuando llegó la solicitud de Milei, Pedro Sánchez había decidido retirar la embajada de España en Buenos Aires, luego de las declaraciones desafortunadas del presidente argentino durante un encuentro con el partido Vox y dirigirse a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez como una persona “corrupta”.

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que "no ha hecho falta", debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.

Como segunda parada, la comitiva desembarcará el 22 de junio en Hamburgo, Alemania. Allí, será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y no descartan la chance de concretar una reunión con el canciller alemán, Olaff Scholz.

Desde el entorno del libertario aseguran que hay posibilidades de agregar otro destino y sumar una nueva foto protocolar con el presidente de República Checa, Petr Pavel, en Praga.