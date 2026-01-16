Javier Milei llega a Córdoba para participar del Festival de Jesús María: como será su visita

El Presidente arribará al predio del Festival de Doma y Folclore junto a su hermana. Tras el show, regresará a Buenos Aires para luego viajar a Paraguay.

El presidente Javier Milei visitará este viernes por la noche la provincia de Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María , en una de las jornadas más convocantes del tradicional evento. Será su primera visita a la provincia en lo que va del año , luego de su paso por la ciudad capital en diciembre pasado. Todos los detalles de su visita.

La llegada del mandatario está prevista cerca de las 23 al aeropuerto Ambrosio Taravella. Desde allí se trasladará en helicóptero directamente hasta la ciudad de Jesús María y se estima que ingresará al predio central alrededor de la medianoche, cuando el festival ya esté en pleno desarrollo.

A diferencia de otras visitas presidenciales, Milei no desarrollará actividades institucionales ni mantendrá reuniones con autoridades locales. Su presencia estará enfocada exclusivamente en disfrutar del festival junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las entradas para la jornada están agotadas y el espectáculo central será el del Chaqueño Palavecino. Por el momento, no está confirmado si el Presidente tendrá alguna participación sobre el escenario.

Tampoco habrá recepción oficial por parte del gobierno provincial. El gobernador Martín Llaryora continúa de vacaciones y no está prevista la presencia de autoridades provinciales en el arribo del jefe de Estado.

Un ingreso con operativo especial

Según se informó, el ingreso de Milei al predio se realizará a través de un corredor limitado, aprovechando que el público ya se encontrará dentro del anfiteatro y que las calles de acceso estarán previamente cortadas. El operativo de seguridad fue coordinado para permitir un traslado directo y sin exposición pública prolongada.

Desde el entorno presidencial también se aclaró que el mandatario no ingresará montando a caballo, como había trascendido en versiones previas. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron esa posibilidad y explicaron que no fue evaluada debido a las lesiones de columna que padece el Presidente.

El Presidente jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos, sino el descontrol del dinero público destinado a este tipo de eventos.



Por otro lado, el Presidente jamás evaluaría montar a caballo en virtud de que le resultaría fácticamente imposible debido a las… — Manuel Adorni (@madorni) January 15, 2026

Regreso de madrugada y viaje al Mercosur

Finalizado el espectáculo, Milei regresará durante la madrugada del sábado a Buenos Aires, al sector militar del Aeroparque Metropolitano. El descanso será breve: ese mismo sábado por la mañana partirá rumbo a Asunción del Paraguay.

En la capital paraguaya, el Presidente participará de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el marco de la presidencia pro tempore que ejerce Paraguay. Allí estará acompañado por funcionarios del área económica y de relaciones exteriores.

Davos y nuevos viajes en agenda

Tras su paso por Paraguay, la agenda internacional de Milei continuará en Europa. La delegación presidencial viajará luego a Suiza, donde el mandatario será uno de los oradores del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. Su discurso está previsto para el miércoles 21 a las 11.45 (hora argentina).

Además, el Presidente confirmó que participará el próximo 27 de enero de una nueva edición de la “Derecha Fest”, que se realizará en la ciudad de Mar del Plata, cerrando un mes marcado por viajes y apariciones públicas selectivas.