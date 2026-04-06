Javier Milei reúne a todo su Gabinete para blindar a Manuel Adorni y relanzar la gestión tras los escándalos

A las 12, el Presidente encabezará un encuentro con todos sus ministros. El oficialismo busca mostrar una imagen de fortaleza interna.

El abrazo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto del pasado 2 de abril.

El presidente Javier Milei reunirá este lunes en Casa Rosada a principales funcionarios para exhibir cohesión interna en medio del tembladeral por el caso de las irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que hace semanas le quitó la iniciativa política al Gobierno.

La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.

El encuentro previsto para este lunes en Casa Rosada, contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además de Adorni, se prevé la asistencia de Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el ministro del Interior Diego Santilli , entre otros.

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Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno Nacional planea diagramar las tareas con cada ministerio para la ‘segunda etapa de la gestión’; también se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios, a lo largo de la semana, para ahondar principalmente en los temas de Seguridad Nacional, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo Nacional.

La intención de la reunión del gabinete libertario

Luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por este tema, la plana mayor libertaria buscará nuevamente dejar atrás el episodio y ordenar el frente interno, definiendo los próximos pasos.

En ese marco, el oficialismo organizó a una hiperactividad en el Congreso para esta semana, donde se tratarán varios temas para retomar el control de la agenda.

El Gobierno lo vino intentando en los últimos días, pero chocó con la aparición de nuevos datos sobre las polémicas en las que se vio envuelto Adorni no cesan y complican los planes del oficialismo.

adorni conferencia de prensa

Enfrenta denuncias por la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus vuelos a Punta del Este en aviones privados y la presencia de su esposa en el avión oficial para viajar a Nueva York.

El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le ratificó su apoyo, y al día siguiente el ex vocero flanqueó al Presidente en el acto en Retiro por los caídos de Malvinas.

La ultima reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero, en medio del debate puertas adentro del oficialismo sobre si se debe seguir manteniendo al jefe de Gabinete en su cargo.