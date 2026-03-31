El Gobierno declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente. El comunicado vincula a la organización con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

El Gobierno nacional declaró este martes como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas de Irán fundada tras la revolución de 1979. La medida fue oficializada a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente y firmado por el mandatario Javier Milei .

En el documento, emitido desde Buenos Aires a través de canales oficiales, el Ejecutivo sostuvo que la decisión se basa en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”, y dispuso la incorporación de la organización al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El comunicado recuerda que la Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia, perpetrados en la década de 1990 por Hezboláh , al que define como “el brazo operativo del CGRI en la región”.

“El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. Apenas dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo ataque demolió la sede de la AMIA, arrojando un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas”, detalla el texto oficial.

Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Además, el documento afirma que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Alertas rojas y coordinación entre organismos

En ese sentido, el Gobierno indicó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI.

La decisión se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, con el objetivo de aplicar sanciones financieras y restricciones operativas que limiten la capacidad de acción de la organización en el país y protejan el sistema financiero argentino.

Alcance de la medida

El comunicado señala que la incorporación de la Guardia Revolucionaria al RePET habilita la aplicación de sanciones y restricciones destinadas a impedir su accionar en territorio nacional y a evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado con fines ilícitos.

Asimismo, el presidente Milei expresó que la decisión busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas” y reafirmar el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.