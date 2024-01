"Se esta trabajando para llegar al martes de la semana que viene con un proyecto que se pueda tratar en el recinto. Debe ser una iniciativa que recoja las disidencias para que pueda ser aprobado. Entiendo que hay mucha pirotecnia verbal, pero adentro de Congreso hay un clima de mucho trabajo para que esto siga adelante. Se está trabajando muy bien con casi todos los bloques", remarcó el legislador.

En ese sentido, Espert agregó que aunque se generen "tensiones lógicas", el proyecto de la ley de "Bases" debería salir porque plantea una "reforma estructural para los argentinos".

"Me llama la atención que haya mucha gente que hoy se pone muy nerviosa con las retenciones, cuando las hubo toda la vida en Argentina. Planteé que había que eliminarlas, y por eso me han dicho oligarca y que defiendo terratenientes", afirmó. "Me llama la atención que haya mucha gente que hoy se pone muy nerviosa con las retenciones, cuando las hubo toda la vida en Argentina. Planteé que había que eliminarlas, y por eso me han dicho oligarca y que defiendo terratenientes", afirmó.

Por eso, Espert llamó a ser "honestos intelectualmente" ya que consideró que "estamos en crisis" y que muchos gravámenes serán eliminados cuando "la emergencia desaparezca" de Argentina.

"Las retenciones son pésimas, el Presidente (Javier Milei) lo sabe, pero en el corto plazo se necesita para eliminar el impuesto más regresivo que es el inflacionario", justificó.

Asimismo, sostuvo que "los sindicalistas deberían ser los primeros monetaristas, dado que la inflación es un fenómeno de ese tipo que destruye el salario real".

"En lugar de marchar al pedo, los sindicalistas deberían pedir cero déficit fiscal, pero acá esta todo tergiversado", opinó.

Los rumores de pelea y la postura de José Luis Espert

Al ser consultado sobre las versiones que hablan de tensiones entre el presidente de la Cámara baja, Martín Memen y el jefe de Estado en relación al trámite que tuvo hasta ahora el proyecto de le de "Bases", Espert sostuvo que el titular del cuerpo tiene un desempeño "excelente" en su cargo.

"Le agradezco (a Menem) la generosidad de recibirme cada vez que levanto el teléfono. Tiene todo el apoyo de Presidente de la Nación . Estoy al servicio de lo que necesite el titular de la Cámara baja", aseguró.

Por otro lado, fue consultado por la fotografía de un queso gruyere que subió a su cuenta de X al referirse a los asesinos de Umma, la hija de uno de los custodios de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"La imagen del queso representa gráficamente lo que toda la sociedad siente: que a los inocentes nos cagan a tiros y los delincuentes están felices por la calle", respondió y añadió que "la ley dice contra el delincuente es cárcel y si se resiste es bala Taser (pistola de descargas eléctricas), balas de goma o de las de enserio. El queso gruyere es una imagen que muestra el hartazgo que hasta yo y mi familia hemos sentido. Estamos recontra podridos de la puerta giratoria para el delincuente", completó.