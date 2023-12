Juan Schiaretti abandonó la neutralidad y bancó a Milei

El líder peronista y ex candidato presidencial expresó su apoyo al presidente electo. Destacó la importancia de una gestión exitosa.

Juan Schiaretti , el actual gobernador de la provincia de Córdoba y ex candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, abandonó su postura neutral y expresó su disposición a brindar "gobernabilidad" al presidente electo Javier Milei, manifestando el deseo de que su gestión sea exitosa. "Queremos que le vaya bien y estamos para ayudarlo", afirmó el funcionario peronista en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Asimismo, destacó su orgullo por pertenecer a un peronismo que se mantuvo independiente del kirchnerismo.

A pesar de mantener una posición neutral durante las elecciones generales, Schiaretti dio señales de no respaldar a Sergio Massa, tildado de "kirchnerista", y fuentes del PRO en Córdoba confirmaron antes de la segunda vuelta que "La Libertad Avanza no necesita buscar el apoyo de Córdoba, Schiaretti ya se los dio". Aunque sus declaraciones se producen después de la victoria de Milei, es evidente que Schiaretti no respaldó a Massa en ningún evento en la provincia y ha expresado críticas históricas al kirchnerismo, diferenciándose del peronismo federal.