Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran las primeras personas que lo vieron muerto

En la jornada anterior causó gran impacto el testimonio de Giannina, quien habló de los últimos días que vio a su padre.

Este jueves sigue en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona . Tras las últimas declaraciones de su hija Giannina, en esta jornada será el turno del testimonio de las primeras personas que lo vieron muerto.

Luego de la polémica audiencia del martes, el juicio tendrá este jueves su cuarta jornada de debate en los tribunales de San Isidro. Se espera que declare además por cuarta vez el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.

En la jornada anterior causó gran impacto el testimonio de Giannina, quien habló de los últimos días que vio a su padre. “Estaba perdido en tiempo y espacio, no sabía dónde estaba. Mi papá no estaba bien para nada, ya no me podían seguir diciendo que sí. En su cumpleaños de 60 se dejó en evidencia. Ya no podían decir que Dalma y yo estábamos locas y que solo queríamos ensuciar a su entorno”, recordó.

Dalma y Giannina Maradona.jpg

Y agregó: “En octubre de 2020 estaba muy mal mi papá. Le costaba caminar, interactuar, conectarse. Cuando yo preguntaba, me decían que era por las pastillas o el alcohol y no me sabían decir específicamente qué pasaba porque ellos me decían que tenía períodos, pero la salud de mi papá estaba cada vez peor”.

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Se espera que este jueves la ronda de declaraciones continué con Lucas Farías, oficial que estuvo entre los primeros en ingresar a la casa y ver el cuerpo de Maradona.

También dará su testimonio Lucas Borge, comisario que llegó al domicilio y participó del procedimiento inicial. Se sumará la declaración de Cristian Méndez, jefe de la Policía Científica bonaerense.

Está previsto que pueda declarar el médico Juan Carlos Pinto, quien constató el fallecimiento de Diego Armando Maradona y firmó su acta de defunción.

Por otra parte, Leopoldo Luque, uno de los principales acusados junto con Agustina Cosachov, pidió declarar por cuarta vez. “Lo voy a hacer las veces que sea necesario”, dijo ante Alberto Gaig, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.