Empezó el nuevo juicio por la muerte de Maradona: "lo abandonaron, condenándolo a la muerte"

Tras la nulidad del juicio por el escándalo del documental de la jueza Makintach, se analizarán nuevamente todas las pruebas. Hay nuevos jueces y más de 100 testigos.

El debate oral por el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino comenzó nuevamente este martes.

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona , todavía se desconoce cuál fue la responsabilidad del equipo médico que estuvo con el hasta el último día en un country de Tigre. Es así que un nuevo juicio comenzó tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach del Tribunal N°7 de San Isidro, y una causa que acumuló cientos de fojas, pericias y discusiones técnicas.

Este martes a las 10 horas todo volvió a empezar en San Isidro, con un nuevo tribunal, que buscará determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que asistía al ex futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre.

El debate estará a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Son siete profesionales de la salud los que están en el banquillo de acusados por homicidio con dolo eventual, que prevé una pena de 8 y 25 años de prisión.

Los magistrados hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

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El pedido del abogado del principal acusado: por qué lo rechazaron

En el inicio de la primera jornada del nuevo juicio, Francisco Oneto, abogado defensor de Leopoldo Luque, solicitó que todo el juicio por la muerte de Maradona sea transmitido en vivo.

"¿Cuál es la necesidad de poner interlocutores entre el público y lo que sucede en esta audiencia? pongamos cámaras. Esto le va a permitir a los imputados imponer su versión de manera pública", alegó. El resto de los abogados defensores acompañaron esta inciativa.

Tanto Fiscalía como el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, se opusieron a este pedido. En tanto el presidente del Tribunal, Alberto Craig, adelantó que para el tribunal la transmisión en directo del debate "vulnera algunos derechos".

Embed - Juicio en la causa Nº 5597 ("Luque y otros") - Audiencia de apertura

"La transmisión en vivo vulnera el normal desarrollo del juicio, afecta marcos de intimidad y pone a las víctimas en una posición sin sentido", argumentó el fiscal Patricio Ferrari. En tanto, Burlando sumó que esta medida podría "implicar una contaminación futura del juicio por jurados contra Gisela Madrid".

Después de un cuarto intermedio, el tribunal resolvió rechazar el pedido de transmitir en vivo el debate oral.

"Abandonaron a su suerte a Diego Maradona"

A su turno, el fiscal Ferrari aseguró que el ex futbolista fue víctima de "un grupo de improvisados" que no actuaron para evitar su muerte. De esta forma, el letrado acusó a los imputados de haberlo "abandonado a su suerte" y calificó la internación domiciliaria como algo "sin precedentes".

"Todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte", sentenció.

"En este juicio, todos los imputados intentarán esconderse unos detrás de otros, no se lo permitan señores jueces. El silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como responsables", concluyó.

segundo juicio maradona

"El encargado de la salud era el propio Maradona"

El defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, sostuvo que "el encargado de la salud de Diego Armando Maradona era el propio Diego Armando Maradona, que tomaba decisiones".

"Decir que Cosachov 'experimentaba' con el cuerpo" del paciente 'es agraviante', recriminó con respecto al lineamiento de apertura de Fernando Burlando.

En este sentido, Mischanchuk consignó que el desencadenante del deceso fue una "arritmia ventricular izquierda".

Agustina Cosachov

El abogado de Luque dijo que van a demostrar que "Maradona murió de un infarto"

En otra de sus intervenciones, Francisco Oneto sostuvo que buscará demostrar que Diego Maradona "murió de un infarto" y negó que el exfutbolista arrastrara un cuadro previo que condujera a su fallecimiento.

Acto seguido, otro abogado del neurocirujano lanzó una polémica frase que desató el enojo de Gianinna, presente en la audiencia: consideró que si Diego estaría vivo "pediría que no condenen" a Luque.

Quiénes son los acusados y cómo se llevará a cabo este juicio

La instancia oral volverá a convocar a testigos clave. Entre ellos estarán Dalma, Gianinna y Jana Maradona, hijas del "10"; Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando; familiares directos, profesionales que intervinieron en la autopsia y personas del entorno que acompañaron al mejor futbolista de la historia en sus últimos días.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

La octava imputada, la enfermera Gisella Dahiana Madrid, enfrentará a futuro un juicio por jurados, como pidió en su momento su defensa, a cargo de los abogados Rodolfo Baqué y Martín de Vargas.

Desde Fiscalía sostienen que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. En cambio, las defensas apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.

acusados juicio maradona

Las audiencias se desarrollarán dos veces por semana, los martes y jueves, entre las 10 y las 17, en los tribunales de San Isidro. Para la jornada inicial se prevé una fuerte presencia de allegados y manifestantes que reclamarán justicia por el ídolo, en un clima que promete alta exposición pública.

La jornada de hoy será la única que será transmitida en vivo por la Suprema Corte Bonaerense ya que no pasará ninguno de los 127 testigos propuestos.

La ronda de testigos recién comenzará el jueves, ya que este martes se darán las cuestiones preliminares y los lineamientos del juicio. "Todavía no se definió un cronograma y no sabemos cuándo declaramos", reveló Verónica Ojeda en diálogo con TN.

"Estamos confiados en el resultado del debate que se inicia hoy, ya que durante la instrucción suplementaria y después de los tres nuevos peritajes médicos oficiales que se hicieron con médicos forenses de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha quedado absolutamente descartada la posibilidad de atribuirles responsabilidad penal dolosa a los imputados, como han pretendido las partes acusadoras. Solo quedará debatir entonces si hubo o no una posible mala praxis médica por parte de alguno de los acusados", dijo el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, en diálogo con La Nación.