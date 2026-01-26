La confianza en el Gobierno cayó en enero, pero se mantuvo por encima del promedio de 2025

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella indica que la valoración sobre la administración nacional retrocedió respecto de diciembre.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella , registró en enero una caída mensual del 2,8% y se ubicó en 2,40 puntos en una escala de 0 a 5. A pesar del retroceso, el indicador se mantuvo por encima del promedio registrado durante 2025, que fue de 2,35 puntos.

Según el informe difundido por la casa de estudios, el nivel de enero se ubicó levemente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei, estimado en 2,44 puntos. En términos interanuales, el índice mostró una baja del 8%, aunque se mantuvo por encima de los valores observados en el mismo período de las dos administraciones anteriores.

“El nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores”, señaló el reporte. En la comparación histórica, el ICG fue 5,2% superior al de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri (2,28 puntos), y 55,3% más alto que el de enero de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández (1,54 puntos).

CONFIANZA EN EL gobierno

El informe indicó que, luego de una variación casi nula en diciembre (-0,1% respecto de noviembre), en enero se observó una baja más marcada, aunque acotada. En ese sentido, la serie muestra que en los últimos tres meses el índice se mantiene en niveles similares, pese a episodios de variaciones más pronunciadas a lo largo de la actual gestión.

Los cinco componentes del índice registraron caídas durante enero. La evaluación de la capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,84 puntos (-1,7%); la honestidad de los funcionarios, en 2,69 (-3,6%); la eficiencia en la administración del gasto público, en 2,23 (-3,9%); la evaluación general del gobierno, en 2,22 (-2,6%); y la preocupación por el interés general, en 2,01 (-1,5%).

Segmentación

El desglose por grupos sociales mostró diferencias persistentes. La confianza continuó siendo mayor entre los hombres (2,52 puntos) que entre las mujeres (2,27), aunque la brecha se redujo a 0,25 puntos. Por edades, el grupo de 18 a 29 años registró el nivel más alto (2,70), mientras que el segmento de 30 a 49 años se mantuvo como el más bajo (2,17). Entre los mayores de 50 años se observó un leve aumento mensual, con un ICG de 2,52 puntos.

confianza en el gobierno 2

Desglose federal

En el plano territorial, el interior del país concentró el mayor nivel de confianza, con 2,59 puntos, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (2,18) y el Gran Buenos Aires (2,08). Por nivel educativo, quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios presentaron el mayor registro (2,55), mientras que los encuestados con nivel primario alcanzaron 1,59 puntos.

El relevamiento, realizado entre el 5 y el 15 de enero de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 38 localidades del país, también mostró una brecha marcada según las expectativas económicas: quienes creen que la situación mejorará otorgaron 4,14 puntos, frente a los 0,35 puntos de quienes prevén un empeoramiento.