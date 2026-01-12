La decisión de ANMAT que afectará la distribución de algunos productos por Correo Argentino

Una decisión inesperada abrió una nueva etapa de controles más estrictos, y tendrá impacto en el despacho a distintos puntos del país.

El centro logístico del Correo Argentino en Malvinas Argentinas quedó fuera del circuito sanitario tras la decisión de ANMAT de retirar su habilitación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso el retiro de la habilitación que permitía al Correo Argentino realizar tareas de acondicionamiento secundario de medicamentos, un rol que incluía el reempaque, el rotulado y la preparación de lotes ya elaborados para su posterior distribución y trazabilidad.

La decisión quedó formalizada a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanzó a la planta logística ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Ese centro funcionaba como nodo para la manipulación y organización de productos médicos antes de su despacho a distintos puntos del país.

Desde ANMAT explicaron que el problema no se vinculó con la calidad de los medicamentos, sino con una falla estructural: la empresa no contaba con dirección técnica profesional , un requisito obligatorio para cualquier establecimiento que intervenga en la cadena farmacéutica. Sin esa figura, el marco legal considera inválida cualquier actividad relacionada con medicamentos, incluso si se trata de procesos logísticos y no de producción.

El rol del Correo Argentino dentro del sistema de trazabilidad

El Correo Argentino no fabricaba medicamentos ni los fraccionaba. Su función se centraba en tareas de acondicionamiento secundario, una etapa clave para garantizar que cada unidad llegue identificada, rotulada y preparada para el sistema de trazabilidad. Ese mecanismo permite seguir cada producto desde su origen hasta el paciente final.

anmat ok La operatoria del Correo Argentino en el manejo de medicamentos quedó bajo revisión luego de que el organismo regulador detectara la ausencia de dirección técnica.

En la práctica, la empresa realizaba tareas como reorganización de lotes, etiquetado y armado de envíos. Todo ese proceso se encontraba bajo la órbita de la normativa sanitaria, ya que cualquier error en esa etapa puede afectar la seguridad del producto o generar confusión en el circuito de distribución.

El organismo regulador detectó que el establecimiento operaba sin un profesional habilitado como director técnico. La legislación argentina exige que farmacéuticos, químicos u otros profesionales con título reconocido supervisen este tipo de actividades. La ausencia de esa figura implica una violación directa a la Ley 16.463 y al Decreto 150/92, que regulan el control sanitario de medicamentos y productos médicos.

Por ese motivo, ANMAT ordenó la cancelación del legajo correspondiente y dejó sin efecto la habilitación. Desde ese momento, el Correo Argentino no puede intervenir en ninguna tarea vinculada al acondicionamiento de medicamentos, aunque sí continúa con su actividad postal habitual.

Una revisión más amplia sobre el sistema farmacéutico

La medida sobre el Correo Argentino no apareció de manera aislada. En paralelo, ANMAT desplegó un operativo de revisión profunda sobre distintos laboratorios y droguerías que operan en el país. Como resultado de esas inspecciones, el organismo dispuso suspensiones totales y cancelaciones de habilitaciones por irregularidades consideradas críticas.

El Gobierno presentará un escrito para dar de baja el acuerdo con Correo Argentino

Dos laboratorios recibieron la inhibición completa de sus actividades: BIOTENK S.A. y LABORATORIOS SOLKOTAL S.A. En el primer caso, los inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectaron la inexistencia de un sistema de farmacovigilancia. Eso incluye la falta de registros sobre reacciones adversas, ausencia de procedimientos actualizados y carencia de personal capacitado para esa función. Tras un plazo otorgado para corregir esas deficiencias, la empresa no presentó un plan aceptable, lo que derivó en la suspensión.

En el caso de Solkotal, el cuadro resultó todavía más delicado. La inspección reveló fallas en el sistema de calidad, problemas en las instalaciones, equipos sin calibración y una gestión deficiente de materiales y productos. Además, la empresa tercerizaba tareas sin autorización sanitaria ni documentación respaldatoria.

Un punto especialmente sensible fue la producción de inyectables para otra firma que ya se encontraba bajo sanción. Esa situación llevó a ordenar el retiro del mercado de todos los lotes fabricados en ese esquema. La reincidencia y el incumplimiento de compromisos previos terminaron en la inhabilitación definitiva.

El proceso de depuración también alcanzó a ocho establecimientos adicionales: Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow, PAR SOL Laboratorios S.A., Spedrog Caillon S.A.I.C., Laboratorios Apolo S.A., Lab. Factory Solution S.A., Laboratorio Redia S.A. y Lemax Laboratorios S.R.L.

En estos casos, el Registro de Inscripción de Establecimientos de ANMAT detectó inactividad productiva y ausencia de responsables técnicos, dos condiciones que la normativa considera incompatibles con una habilitación vigente. La ley establece que operar sin un profesional responsable implica un riesgo directo para la salud pública.