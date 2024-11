La estrategia del Gobierno para tratar el Presupuesto 2025: sin esfuerzos y sin apuro

En Casa Rosada admitieron que los gobernadores solicitaron una reunión por el tema, pero aseguran que no hay nada en agenda. "Los cinco puntos no son aceptables", insisten.

"Si no hay Presupuesto y tenemos la masa de plata de libre disponibilidad, de reconducir presupuesto 2023, no vamos a tratar a todo el mundo por igual", prometió un importante funcionario libertario ante la agencia Noticias Argentinas.

"No hay ninguna chances de que vengan con las mismas propuestas", sentenciaron respecto al pedido de un sector de gobernadores dispuestos a establecer una mesa de diálogo.

El Gobierno y los "amigos"

El juramento para "los amigos" configura además una prueba de fuego, la garantía del respaldo durante todo el 2025: "A los que son verdaderamente amigos, la propuesta les va a gustar. No va a pasar lo mismo con los que tengan otros planes o se hagan los que son amigos", se jactaron.

martin menen diputados congreso ley omnibus El Gobierno ya enfoca su estrategia en el Congreso.

La premisa es siempre la misma: respetar el déficit cero que para el presidente Javier Milei es innegociable, por lo que el pedido a las provincias es clarificar las partidas que debieran recortarse y las áreas que se potenciarán siempre y cuando las cuentas cierren.

Ante la solicitud de reunión de los gobernadores, este mediodía el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que la aprobación del presupuesto configuraría “un salto institucional”, y no descartó la posibilidad de continuar aunando esfuerzos para encontrar una solución. “Veremos, sí, por ahí nos juntamos con algunos”, sintetizó a la prensa acreditada.

Según supo esta agencia no cita en agenda más allá del pedido formal de los aliados que aspiran a aunar posturas que faciliten que el Poder Ejecutivo incluya el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias. Esto solo se dará si cuenta con los votos necesarios para aprobar la hoja de cálculo inicial explicada por el mismísimo Javier Milei.

Qué dijo Guillermo Francos

“La negociación está abierta, aunque hay temas que son difíciles de resolver”, admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado domingo en referencia a los cinco puntos consensuados por los gobernadores que consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Los que llevan las cuentas estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares. "Ellos piden pero no hay plata, no vamos a ceder nada. Ellos no proponen nada de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", sostuvieron al respecto.

En la administración libertaria aseguran que de no haber Presupuesto 2025 el programa económico no se verá afectado, y por ende, los mercados -que según argumentan confían en el rumbo del Gobierno- no reaccionarán de manera negativa. Aunque por lo bajo, hay quienes aseguran que para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el panorama configura una compleja encrucijada.