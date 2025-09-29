La fuerte crítica de Milei a estudiantes por sus cánticos antisemitas en un viaje de egresados

El presidente hizo un contundente posteo tras la viralización del video de los adolescentes, grabado cuando iban a Bariloche.

El presidente Milei se sumó a la ola de rechazos que generó este video de los alumnos de Bariloche.

Un grupo de alumnos de la Escuela Humanos de Canning protagonizó un hecho repudiable durante su viaje de egresados en Bariloche. Mientras viajaban en un micro, fueron grabados cantando frases antisemitas como "hoy quemamos judíos". Las imágenes muestran, además, que el coordinador del grupo -empleado de la empresa organizadora Baxxter- se sumó a los cánticos.

Tras la difusión del video, la institución educativa publicó un comunicado en el que repudió el accionar de sus alumnos y también el rol del coordinador de la empresa. "La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados", señaló el escrito. Pero además se aclaró que “no existe vínculo alguno con las prácticas ni mensajes de la empresa organizadora".

Rápidamente se generó una ola de rechazos desde distintos sectores. Una de las críticas la realizó el presidente Javier Milei , quien a través de su cuenta de X indicó: "Repudiable. Fin". Minutos más tarde, editó el mensaje para arrobar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , involucrando así a las áreas de Educación y Derechos Humanos.

El rechazo también se replicó en otros funcionarios nacionales: el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se manifestaron en sintonía con la condena.

Desde el PRO, referentes como la diputada Sabrina Ajmechet pidieron sanciones para el coordinador del viaje, mientras que el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, planteó que la raíz del problema debe abordarse desde el ámbito escolar.

Conflicto con otros colegios y la intervención de la DAIA

El caso sumó más tensión luego de que se conociera un enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Humanos y alumnos de la Escuela ORT. Según trascendió, la pelea ocurrida el 14 de septiembre, se originó tras intercambios de expresiones antisemitas. Una madre acompañante de la ORT relató la situación en un video que circuló junto al comunicado institucional.

Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también fue contactada por la institución educativa. Desde la escuela aseguraron que comenzarán “un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”, además de renovar el compromiso contra el antisemitismo.

La DAIA viene alertando sobre un incremento en los episodios judeofóbicos. Un informe preliminar de su Centro de Estudios Sociales reveló que en 2024 se registraron 678 denuncias, 80 más que en 2023. Solo en diciembre de ese año hubo 141 casos, el mes con mayor número de incidentes, muchos de ellos originados en redes sociales.

Discursos de odio

El relevamiento de la DAIA muestra un crecimiento sostenido de los discursos de odio en Argentina. Las redes sociales son el principal canal de propagación: X concentra el 42% de los casos, seguida por Facebook (22%), Instagram (16%), YouTube (14%) y TikTok (4%). También se detectó un aumento de agresiones físicas: en 2024 se registraron 10 casos, triplicando lo ocurrido en 2023.

La entidad remarcó que la mayoría de los discursos antisemitas están vinculados con el conflicto de Medio Oriente, la simbología nazi y teorías conspirativas.