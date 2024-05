La "Hiena Humana" recibió su tercera condena perpetua: esta vez por el crimen de un taxista

Carmona fue condenado por el homicidio criminis causa, calificado por alevosía de Bocalón cuando pretendía escapar en una visita a su ex pareja en esa provincia mediterránea. El asesino estaba cumpliendo condena por otros tres asesinatos y el hecho se desencadenó cuando mató al taxista durante una visita a su expareja .

Durante el juicio, el fiscal Hugo Almirón había pedido que la “hiena humana" sea condenado efectivamente a perpetua por el crimen de Bocalón. En consonancia, la querella solicitó que el acusado reciba la pena máxima.

Almirón describió a Carmona como un hombre "perverso" y "sin remordimientos". Además, pidió que la Justicia no le conceda un tratamiento terapéutico, dado que las pruebas aportadas demuestran, de acuerdo al fiscal, que es consciente de los asesinatos que cometió.

_Hiena Humana_ Carmona 01.jpg La "Hiena Humana" Roberto Carmona, uno de los asesinos más temidos del país, enfrenta su cuarto juicio.

A su turno, la querella, representada por Carlos Nayy, solicitó que el acusado sea encontrado culpable y condenado a la pena máxima por ser una "máquina de matar, sin cura ni remordimientos".

De acuerdo a NA, en una de las últimas audiencias declaratorias de la “hiena humana”, en las que siempre estuvo encerrado en una cabina de vidrio por precaución, confesó el asesinato y describió con crueldad cómo cometió el crimen del taxista Bocalón.

Escalofriante descripción de la "hiena humana"

El crimen lo cometió el 13 de diciembre de 2022 cuando el acusado pretendía fugarse de la Policía y decidió tomar un taxi, que era conducido por Bocalón. "Me dio un vaso con agua y ahí le mentí diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía", admitió el asesino.

Relató que mientras esperaban a la supuesta pasajera, atacó por detrás a la víctima: "Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije: ´bajate porque te mato´. Él me dijo: ´No me robes la herramienta de trabajo´ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas".

La escalofriante descripción provocó una crisis nerviosa entre los familiares presentes y como consecuencia la audiencia debió suspenderse por unos minutos.

A raíz de este asesinato, habrá un segundo juicio. En este caso tendrá como protagonistas a seis guardiacárceles y la esposa de Carmona acusada de facilitar su fuga, que luego desencadenó en el brutal crimen de Bocalón.

El prontuario de la "Hiena Humana"

El prontuario de la "hiena humana" es uno de los más terroríficos conocidos en la Argentina, ya que además del crimen del taxista abarca otros tres asesinatos por los que fue condenado.

El primero fue en 1986 cuando el hombre secuestró, violó y fusiló de un disparo en la cabeza a la adolescente de 16 años Gabriela Ceppi.

Pese a que Carmona ya tenía establecida una condena a 10 años de prisión por robo, la Justicia le había dictaminado la libertad anticipada y fue allí cuando cometió el crimen.

Dos años después fue condenado a prisión perpetua y reclutado en una cárcel de Córdoba. Durante su estadía cometió varios incidentes y lesiones de gravedad contra otros presos.

Fue en 1994 cuando cometió el segundo asesinato. En esta ocasión mató a Héctor Vicente Bolea, un compañero de celda con el que se disputaba el legado del pabellón.

Luego de su traslado a una cárcel en Chaco, llevó a cabo el tercer crimen. En esta ocasión mató a Demetrio Pérez Araujo.

Recién en 2014 la Justicia le autorizó salidas transitorias. Con un acuerdo judicial, viajaba cada varios meses hasta Córdoba para ver a su pareja y fue el 18 de diciembre cuando asesinó a Bocalón.