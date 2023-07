La historia del nieto recuperado 133: es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho

"Nélida, por testimonios de sobrevivientes, pudo confirmar que el embarazo de su hija siguió su curso" , explicaron, ante una sala repleta en el auditorio de la Casa por la Identidad, del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA.

"El mensaje traía implícito la determinación de que su hijo nacería y el pedido de que lo sigan buscando. Nélida nunca perdió las esperanzas. Recorrió el mundo buscando un método para identificar a los nietos y nietas", afirmaron.

Según explicaron, "entre detenidos, asesinados y exiliados los Santucho suman una veintena, 10 de ellos aún desaparecidos y un niño buscado". Además, aseguraron que "Nélida pudo ver en él el legado de su lucha".

Acto seguido, fue Miguel "el Tano" Santucho, el hermano del nieto recuperado, quien tomó la palabra y afirmó que "es uno de los momentos más luminosos de mi vida. Me cuesta creer lo que estoy viviendo".

"Mi mamá y mi abuela siguen viviendo en mí y en todas estas búsquedas. Me llena de un orgullo inconmensurable", aseguró, al tiempo que marcó que "pude continuar esta búsqueda gracias a mi abuela; pero esta búsqueda no se puede sostener sin el acompañamiento de todos y todas, de la familia de Abuelas y la sociedad".

"Tengo la suerte de trabajar en este lugar, con los chicos y jóvenes que vienen y me abrazan, que me dicen que lo voy a encontrar. Me decían, porque ya lo encontré", añadió emocionado el Tano.

Acto seguido fue Julio Santucho quien tomó el micrófono y afirmó que "a pesar de lo duro que es, lo mejor que pude hacer fue decirle a los chicos la verdad: que su mamá no está por culpa de los militares".

"Esto es una derrota a la dictadura que nos quería quitar a los hijos pero los estamos recuperando", cerró.

Así fue la recuperación

Según explicaron las Abuelas, el nieto "fue anotado como hijo propio de un integrante de las Fuerzas de Seguridad y una enfermera el 24 de marzo de 1977. Desde joven tuvo dudas de su identidad, fue criado como hijo único por una hermana 20 años mayor que le confesó que no era hijo de quienes decían ser sus padres".

A partir de ese dato, si bien "le llevó tiempo acomodar la información para acercarse a Abuelas", explicaron que "una vez que lo hizo, se realizó la investigación documental y en abril de este año se realizó el examen ante el Banco Nacional de Datos Genéticos".