La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

Así lo firmó el juez Jorge Rodríguez mientras avanza el cierre de la causa por averiguación de causales de muerte.

Tras la autorización de la Justicia, el Indio Solari será velado en un cementerio privado.

La Justicia de Morón autorizó la cremación de los restos del Indio Solari , luego del multitudinario funeral realizado el fin de semana en Villa Domínico. La medida fue dispuesta por el juez de garantías Jorge Rodríguez , mientras la causa iniciada para determinar las causales de muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encamina hacia su cierre.

La ceremonia final se llevará a cabo en un ámbito íntimo junto a sus familiares y allegados.

El juez Rodríguez dio el permiso tras la aprobación del fiscal Lucio Rivero , que ordenó la autopsia al cuerpo del Indio en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte iniciada para descartar cualquier criminalidad o hecho dudoso, lo que suele ocurrir por protocolo ante una muerte, por ejemplo, sin testigos.

Que determinó la autopsia

La autopsia determinó que Solari había fallecido por un ACV hemorrágico. Sin embargo, Rivero decidió esperar a los estudios complementarios al procedimiento, que descartó cualquier hecho traumático. Tras recibirlos, autorizó la cremación, de acuerdo a los deseos de la familia. Así, el cierre de la causa que investigaba la muerte del cantante se presume inminente.

Indio Solari - Portada

Un trámite que debería ocurrir en los próximos días es el pedido formal de la inscripción de la muerte del Indio para lograr la partida de defunción oficial, algo que debe plantear la familia y que el propio fiscal investigador autoriza. Este pedido -que será esencial, por ejemplo, para iniciar la sucesión hereditaria del patrimonio y la obra de Solari- no había sido ingresado hasta el mediodía de ayer lunes en los tribunales de Morón.

La muerte del Indio Solari

El líder de “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” fue hallado sin vida a las 8 de la mañana del viernes pasado en su casa de Parque Leloir. Lo encontró su cuidadora, quien llegó al lugar para comenzar la jornada y lo descubrió junto a la pileta climatizada que empleaba para calmar sus dolores vinculados al mal de Parkinson.

Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas del músico. Las autoridades recibieron la noticia del fallecimiento media hora después.

despedida Indio Solari

Solari había cenado con su familia la noche anterior. El equipo Marshall de guitarra que empleaba todavía estaba encendido en su estudio, donde trabajaba en nuevas canciones.

Multitudinario e histórico funeral

El homenaje al Indio Solari tuvo una incesante concurrencia, estiman que llegó al millón de fanáticos.

velorio indio solari (1)

Las imágenes fueron impactantes durante el fin de semana en torno a la despedida al histórico cantante. Desde el viernes en que murió, un sinfín de personas comenzaron a concentrarse para despedirlo con varios encuentros multitudinarios que se extendieron hasta este lunes por la madrugada.

Largas filas de fanáticos se registraron en el partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, para despedir al histórico cantante, abarcando cerca de 70 cuadras desde el Microestadio José María Gatica, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, donde se desarrolló el último adiós.

La jornada emotiva en la que predominó el llanto y la tristeza de los fanáticos terminó este lunes por la madrugada luego de que todos los fanáticos pudieran ver de cerca el féretro colocado en el interior del recinto. "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron", escribió la familia en un texto en la cuenta oficial del artista.