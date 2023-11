La polémica frase de un cura K contra los votantes de Milei

“Como ganó la opción que dice ‘donde hay una necesidad, no hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor, ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel”, indicó en su cuenta de X (ex Twitter) el sacerdote, en relación con la organización que lo tiene como presidente y que encara acciones de trabajo comunitario en torno a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. “Tampoco pidan nada”, sostuvo Olveira.

Pero no fue solo eso. “‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa Villarruel”, siguió y aclaró para cerrar: “Pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente. Sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Integrante de Curas en Opción por los Pobres y asentado en Merlo, el nombre de Olveira ya había saltado a la escena pública este año cuando encabezó en marzo una huelga de hambre frente al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. En esa actividad de la que participaron referentes oficialistas como el ministro bonaerense Andrés Larroque, el sacerdote consideró que la “proscripción” a la vicepresidenta Cristina Kirchner era una de las razones para la dimisión de los magistrados.

El rol de Olveira en la campaña

paco2.jpg El cura villero criticó a los votantes de Milei.

Cercano al kirchnerismo, en esta campaña Olveira había militado la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa. Activo en redes sociales, la semana pasada se mostró disconforme con sus colegas que llamaron a votar en blanco con el argumento de que los curas no deben decirle a la gente por quién optar.

“No vamos a llevar a nuestros feligreses a la puerta del cuarto oscuro, los vamos a meter adentro y les vamos a decir que pongan la boleta de Massa; ahora tengo la obligación, tenemos como pastores la obligación de decirle a nuestra gente que no se pueden dejar los valores evangélicos en la puerta del cuarto oscuro”, reparó Olveira.

Entonces indicó: “Hoy tenemos dos opciones muy claras y muy distintas: una que dice que la justicia social es una mierda, que dice que el Papa es el representante del maligno. La otra, que a unos les gustará más y a otros menos, es una propuesta democrática que no reivindica la dictadura militar. Si nosotros votamos a Milei estamos pisoteando la memoria de nuestros mártires: Angeleli, las monjas francesas… y de tantos otros a los cuales les sacaron su vida”. Con esto último se refirió al obispo Enrique Angeleli, y a las hermanas Léonie Duquet y Alice Domon, asesinados todos durante la última dictadura militar.